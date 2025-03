Fidelity inicia testes com stablecoin para possível lançamento no mercado

A Fidelity Investments começou recentemente a testar uma stablecoin própria e não descarta um lançamento do ativo no mercado. Com mais de US$ 4,8 trilhões (R$ 28 trilhões, na cotação atual) em ativos sob gestão, a gestora é uma das maiores do mercado financeiro.

Informações sobre os testes foram confirmadas ao site Decrypt por fontes com conhecimento sobre o projeto. As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral moedas fiduciárias. As mais famosas, e maiores, são pareadas ao dólar norte-americano.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

Até o momento, não se sabe a qual ativo as stablecoins da Fidelity estariam pareados, mas o mais provável é que a gestora também tenha escolhido o dólar. A empresa também estuda lançar o projeto no mercado, mas até o momento não definiu um cronograma para isso.

O novo projeto da gestora ocorre em meio a um aprofundamento da companhia no mundo dos criptoativos. Nos últimos meses, ela tem investido em iniciativas de tokenização, em especial de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Documentos do mercado indicam ainda a intenção de lançar uma versão tokenizada de um dos seus fundos de dólar.

O movimento da Fidelity também faz parte de uma atenção crescente do mercado ao segmento de stablecoins. Os ativos passaram a ser defendidos pelo governo do presidente Donald Trump e podem ganhar uma regulação específica nos Estados Unidos ainda neste ano.

A combinação fez com que empresas tradicionais do mercado e nativas do mundo cripto intensificassem esforços para desenvolver e utilizar stablecoins, em especial as pareadas ao dólar. Nesta semana, a World Liberty Financial, projeto apoiado por Trump, lançou a sua stablecoin própria.

Um dos maiores desafios em torna dessa classe de criptomoedas é a necessidade de criar uma reserva que seja capaz de garantir a paridade. No caso do dólar, a maioria das empresas opta por comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos, além de outros produtos que dão exposição à moeda.

As reservas são usadas para garantir que 1 unidade da stablecoin sempre será equivalente a US$ 1. A Fidelity pode optar por disponibilizar o ativo para todo o mercado ou mantê-lo disponível apenas para clientes ou, até, para uso interno em suas operações.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok