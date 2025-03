Bernstein: bitcoin pode atingir US$ 1 milhão até 2033, mas depende de um fator; saiba qual

A gestora Bernstein divulgou nesta semana um relatório em que traça algumas projeções para o preço do bitcoin. No seu cenário mais otimista, a empresa afirma que a criptomoeda pode chegar a US$ 1 milhão até o final do ano de 2033, mas que o ativo depende de um evento específico para isso.

O cenário mais otimista da Bernstein tem como principal fator a necessidade de uma aquisição intensa de unidades da criptomoeda por empresas e países. O maior símbolo desse movimento, segundo a gestora, seriam as aquisições por parte da empresa Strategy.

Atualmente, a Strategy, antiga MicroStrategy, é a maior detentora institucional de bitcoin, com 500 mil unidades. Entretanto, a Bernstein estima que a companhia precisaria chegar a 1 milhão de unidades adquiridas para que o preço da criptomoeda batesse seu cenário otimista.

A projeção da Bernstein leva em conta um cenário de longo prazo, mas a gestora já demonstra otimismo com o futuro da própria Strategy no curto prazo. Junto com a previsão para a criptomoeda, a gestora atualizou sua projeção para as ações da companhia.

A recomendação atual da Bernstein é de compra, com um preço alvo de US$ 600. Nesse caso, o potencial de valorização seria de 75%. A gestora também manteve a estimativa de que o bitcoin encerrará o ano de 2025 valendo US$ 200 mil, no pico do seu ciclo atual de alta.

Já para o final de 2029, a projeção é de um preço de US$ 550 mil. Em 2033, o preço do ativo bateria US$ 1 milhão no cenário otimista. Na sua projeção mais pessimista, a Bernstein vê um fim das compras pela Strategy e uma estagnação do bitcoin em US$ 200 mil por anos.

Nesse sentido, a projeção da gestora reforça a ligação cada vez mais intensa entre a criptomoeda e a companhia. A análise da Bernstein é que o futuro do preço do ativo dependerá cada vez mais da continuidade, e intensificação, das compras pela Strategy nos próximos anos.

A Bernstein afirma ainda que a Strategy tem as "condições de mercado mais favoráveis para a aquisição de bitcoin", o que reforça a sua importância como geradora de uma pressão de compra necessária não apenas para manter o preço da criptomoeda, mas também para elevá-lo.

