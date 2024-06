Fidelity tokeniza fundo do mercado monetário em blockchain do JPMorgan

A Fidelity International tokenizou recentemente um fundo do mercado monetário (MMF) utilizando o blockchain do JPMorgan, o Onyx. A ação segue uma outra gigante do mercado financeiro, a BlackRock, que já havia tokenizado um fundo anteriormente.

A Fidelity International, gestora de mais de US$ 4,9 trilhões, realizou a tokenização de um fundo do mercado monetário. O processo aconteceu quase que instantaneamente por meio da conectividade entre o agente de transferência do fundo e a Tokenized Collateral Network do JPMorgan, um aplicativo que fica entre um receptor e um provedor de garantia no blockchain Onyx, também do JPMorgan.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

“Tokenizar nossas cotas de fundos do mercado monetário para usá-las como garantia é um primeiro passo importante e natural para ampliar nossa adoção dessa tecnologia”, disse Stephen Whyman, chefe de mercados de capitais de dívida da Fidelity International, em entrevista ao CoinDesk. “Os benefícios para os nossos clientes e para o sistema financeiro em geral são claros; em particular, a maior eficiência no cumprimento dos requisitos de margem e a redução dos custos de transação e do risco operacional.”

“A participação da Fidelity na TCN traz suas unidades MMF para nossa rede por meio de tokenização, adicionando um novo ativo que de outra forma seria proibitivamente complexo de usar no cenário colateral atual”, disse Keerthi Moudgal, chefe de produto da Onyx Digital Assets no JPMorgan.

Tokenização é tendência entre os bancos e gestoras

Embora o CEO do JPMorgan já tenha se posicionado contra o bitcoin e as criptomoedas, o banco estuda a tokenização há alguns anos e possui seu próprio blockchain privado baseado em Ethereum, o Onyx.

Em outubro do ano passado, a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, foi a primeira a tokenizar um fundo do mercado monetário utilizando a rede. De acordo com o CEO da BlackRock, a tokenização “é o próximo passo” do mercado financeiro. A gestora também criou o BUIDL, um fundo tokenizado em parceria com a empresa Securitize.

Já a Fidelity também trabalhou em um projeto de tokenização anteriormente com o banco suíço Sygnum, em 2019.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas do BTG Pactual e a curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok