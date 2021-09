Chainlink anuncia integração à solução do Ethereum e criptomoeda dispara

Os oráculos de preço da Chainlink, provedora de dados de smart contracts, agora estão disponíveis na solução de segunda camada da rede Ethereum, chamada Optimistic Ethereum (OΞ).

O criptoativo link irá permitir que desenvolvedores construam apps de finanças descentralizadas (DeFi) utilizando os feeds da Chainlink, conhecidos como oráculos, que fornecem dados on-chain para preços de criptomoedas agregados a centenas de corretoras.

A integração irá permitir que os aplicativos DeFi migrem para a OΞ sofrendo poucas mudanças no código, de acordo com um anúncio feito nesta quarta-feira, 1º. Os feeds de preço da Chainlink serão nativos da OΞ, provendo atualizações dos preços em tempo real aos desenvolvedores, por um baixo custo.

A Chainlink visa fornecer dados com a mesma qualidade e confiabilidade que existe na camada-base da Ethereum, mas com custos inferiores e atualizações mais frequentes. Em agosto, seus feeds de preço denominados em dólares americanos foram disponibilizados na Arbitrum One, outra solução de escalabilidade para Ethereum.

Após a integração, a Chainlink planeja expandir o suporte à OΞ para outros produtos de oráculo, como a Chainlink Keepers, uma rede de operadores de nós que oferece a computação descentralizada fora do blockchain.

Com o anúncio, o preço do criptoativo link disparou, chegando a acumular alta de mais de 11% ao longo desta quarta-feira, em relação às últimas 24 horas. O criptoativo é o 12º maior do mundo por valor de mercado, com market cap de mais de 13,2 bilhões de dólares.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

