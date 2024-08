Fed sinaliza início de corte nos juros e bitcoin dispara: o que isso significa para cripto?

Nesta segunda-feira, 26, o bitcoin apresenta leve recuo depois de disparar com o aumento de expectativas por um corte na taxa de juros dos Estados Unidos. A medida, que costuma alimentar o apetite de investidores por ativos de risco como as criptomoedas, deve ocorrer já no próximo mês.

“Durante o simpósio de Jackson Hole, o presidente do Federal Reserve deu o maior sinal até agora de que a taxa de juros poderá ser cortada em breve. Isso é extremamente positivo para ativos de risco, especialmente as criptomoedas”, disse Julio Andreoni, especialista em criptoativos do Bitybank.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.439, com queda de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, nos últimos sete dias, a principal criptomoeda já subiu mais de 8,1%.

“Após uma alta de 10% desde a última segunda-feira, 19, o bitcoin passou o final de semana em um movimento lateral, comportamento típico após movimentos intensos de alta”, disseram os analistas de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, em um documento divulgado nesta segunda-feira, 26.

“Atualmente, o principal nível de suporte está situado em torno dos US$ 62 mil, potencialmente oferecendo oportunidades de compra ao longo da semana. Para a continuidade da tendência de alta no curto prazo, será crucial que o bitcoin renove as máximas da semana anterior, em aproximadamente US$ 65 mil”, acrescentaram João Galhardo e Matheus Parizotto, da Mynt.

Já Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, acredita que “se o preço do bitcoin superar a resistência dos US$ 65.800, o próximo alvo de médio e longo prazo estão nas faixas de preços de US$ 68.200 e US$ 70.500. No entanto, caso ocorra correção de toda alta acumulada, os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 61.200 e US$ 54 mil”.

Impactos da política monetária do Fed

O discurso e seus impactos positivos podem continuar influenciando o mercado de criptomoedas ao longo da semana. Dados importantes sobre a macroeconomia norte-americana também devem estar no radar de investidores, de acordo com Julio Andreoni.

“Esse movimento pode continuar reverberando ao longo da semana, especialmente com a divulgação de dois indicadores macroeconômicos importantes: o índice de inflação PCE e o PIB dos Estados Unidos. Dependendo dos resultados, o corte de juros em setembro se tornará ainda mais provável, o que seria altamente positivo para o mercado”, disse ele.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 2.717, com queda de 1,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

As principais criptomoedas por valor de mercado são negociadas "de lado" nesta segunda-feira, com exceção para a TON, criptomoeda ligada ao Telegram que despencou após a prisão de Pavel Durov, CEO da rede social de mensagens.

