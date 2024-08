ETFs de bitcoin em Hong Kong atingem US$ 250 milhões em ativos sob gestão

Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin em Hong Kong ultrapassaram 2 bilhões de dólares de Hong Kong (cerca de US$ 256 milhões, na cotação atual) em ativos sob gestão (AUM). Os ETFs chegaram a ter um início de negociações relativamente lento, mas ganharam fôlego nas últimas semanas.

De acordo com dados da empresa SoSo Value, os três ETFs da criptomoeda listados em Hong Kong registraram aportes líquidos de aproximadamente 247 unidades do ativo na semana passada, elevando seu total de participações para cerca de 4.450 unidades.

Os ETFs da China Asset Management e da Harvest Asset Management – operados em parceria com a plataforma de negociação de ativos digitais OSL – respondem por mais de US$ 167 milhões do total. O terceiro ETF de bitcoin, que não é afiliado à OSL, detém US$ 99,5 milhões, representando cerca de 42% do mercado.

Os investidores de Hong Kong têm uma gama limitada de opções para obter exposição à criptomoeda, em comparação com os 11 EFTs do ativo listados no mercado dos EUA. Os dois grupos de fundos foram aprovados pelos respectivos reguladores e lançados no mercado neste ano, com semanas de diferença.

Apesar dos recentes aportes, os ETFs de bitcoin de Hong Kong tiveram um desempenho inferior ao de seus homólogos norte-americanos. Os ETFs foram lançados em 30 de abril e, na primeira semana, atraíram um total de US$ 262 milhões, sendo que a maior parte desse valor foi aportados antes das listagens entrarem em operação.

As entradas reais de ativos durante a primeira semana foram de US$ 14 milhões, um forte contraste com os bilhões que fluíram para os ETFs dos EUA logo que foram lançados em janeiro. Essa disparidade destaca os desafios que Hong Kong enfrenta para se posicionar como um centro global de criptomoedas.

Conforme observado pela analista de ETFs da Bloomberg Rebecca Sin, o modelo de criação de ETFs adotado por Hong Kong oferece uma oportunidade única de aumentar os ativos sob gestão e o volume de negociação. No entanto, Hong Kong ainda não alcançou o mercado dos EUA em termos de interesse dos investidores e entradas de capital.