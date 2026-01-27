Economia

Maior refinaria da Índia vai aumentar compra de petróleo do Brasil, diz site

Refinaria indiana amplia importação de petróleo brasileiro em meio à diversificação de fornecedores

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h25.

A Indian Oil Corp., maior refinaria da Índia, vai adquirir ao menos 24 milhões de barris de petróleo bruto do Brasil ao longo dos próximos dois anos, disse um executivo da estatal que preferiu não se identificar à Bloomberg. Em 2023, a empresa já havia comprado 18 milhões de barris da commodity brasileira.

O plano integra a estratégia de diversificação das fontes de suprimento adotada pela Índia desde 2022, quando aumentou significativamente a dependência do petróleo russo.

Brasil ganha espaço em cenário de disputa por descontos

A refinaria também avalia a possibilidade de importar petróleo da Venezuela, mas considera os preços atuais pouco vantajosos. As ofertas do país sul-americano estão com descontos de US$ 4 a US$ 5 em relação ao benchmark de Dubai — acima do intervalo entre US$ 7 e US$ 8 considerado competitivo pela Indian Oil.

O petróleo russo, ainda dominante na balança indiana, é vendido com desconto de cerca de US$ 8 em relação ao mesmo índice de referência.

Segundo o executivo, a Indian Oil tem capacidade técnica limitada para refinar petróleo mais pesado e ácido, como o venezuelano, o que também pesa nas decisões de compra.

