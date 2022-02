FBI cria equipe dedicada aos crimes envolvendo criptomoedas nos EUA

A vice-procuradora-geral dos Estados Unidos, Lisa Monaco, anunciou que o FBI vai aumentar seus esforços para abordar a fiscalização no ecossistema dos ativos digitais, com a formação de uma nova equipe dedicada.

Em apresentação na Conferência de Segurança Cibernética de Munique, na Alemanha, nesta quinta-feira, 17, Monaco afirmou que o FBI está criando uma “equipe especializada e totalmente dedicada às criptomoedas”, que será chamada de “Unidade de Exploração de Ativos Virtuais”. A unidade incluirá especialistas em criptomoedas, e terá os meios para análise de blockchain que podem, eventualmente, ser utilizados ​​para rastrear e apreender dinheiro ilícito.

A formação da equipe do FBI ocorre mais de quatro meses depois que Monaco anunciou o lançamento da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas do Departamento de Justiça dos EUA. Os dois trabalharão juntos para ir atrás da punição para o “uso de criptomoedas para cometer crimes”.

“Ransomware ('sequestro virtual') e extorsão digital, como muitos outros crimes alimentados por criptomoedas, só funcionam se os bandidos forem pagos, o que significa que temos de quebrar seu modelo de negócios”, disse Monaco. “A moeda pode ser virtual, mas a mensagem para as empresas é clara: se você denunciar, podemos acompanhar o dinheiro e não apenas ajudá-lo, mas esperamos evitar que exista uma próxima vítima”.

Atualmente, o FBI está investigando 100 variantes de ransomware, o que pode resultar em uma potencial apreensão de criptomoedas pelas autoridades dos EUA. Além de intensificar os esforços para combater o crime cibernético no país, Mônaco disse que o Departamento de Justiça lançaria uma Iniciativa Internacional de Moedas Virtuais, permitindo “mais operações internacionais conjuntas para a aplicação da lei”, a fim de rastrear dinheiro ilícito por meio da tecnologia blockchain e incentivar uma regulamentação responsável sobre ativos digitais.

Antes da criação da equipe de aplicação de criptomoedas do Departamento de Justiça em outubro, uma força-tarefa apreendeu mais de US$ 2 milhões em criptomoedas, que haviam sido utilizadas para pagar um resgate após um ataque ao sistema Colonial Pipeline dos Estados Unidos, que é o maior gasoduto do país. Em sua maior apreensão até o momento, a equipe assumiu o controle de US$ 3,6 bilhões em bitcoin e ordenou a prisão de dois indivíduos ligados ao ataque hacker de 2016 na Bitfinex, uma corretora de criptomoedas.

Além da nova equipe de cripto do FBI, Monaco anunciou que sua ex-conselheira sênior, Eun Young Choi, chefiará a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas como diretora. Choi disse que pretendia que a equipe trabalhasse para combater o uso ilícito de criptomoedas por criminosos à medida que o espaço cresce e muda.

