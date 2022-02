Por que a recuperação dos bitcoins roubados da Bitfinex é importante?

Na última semana, em uma ação conjunta com o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI encontrou os hackers por trás do ataque à Bitfinex em 2016, desconstruindo a concepção de que transações ilegais podem permanecer no anonimato na rede do Bitcoin. Além disso, trazendo ainda mais otimismo para o setor dos criptoativos, o mercado viu a entrada de mais duas instituições, que corroboram para a tese de investimento em criptomoedas.

Mas qual é a verdadeira importância da recuperação dos 120 mil bitcoins roubados da Bitfinex? O valor recuperado será socializado com os usuários prejudicados? E quais são as instituições que estão colocando o pé no universo cripto?

Acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e ZD nesta edição do podcast do Future of Money e saiba tudo sobre os principais acontecimentos no mercado de criptomoedas:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou, se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | TikTok