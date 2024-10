FBI é acusado de plagiar MIT após criar criptomoeda própria para criminosos

O Departamento de Justiça dos EUA revelou que o FBI criou uma criptomoeda própria, a “NexFundAI”, como parte de uma operação para atrair criminosos de cripto. O projeto, porém, tem rendido uma série de problemas para a organização, indo de acusações de plágio a vazamento de dados.

Recentemente, o endereço da carteira digital usada pelo FBI foi vazado, revelando vários outros tokens mantidos nela. O uso de tokens pelo FBI em investigações levou a acusações de fraude e manipulação de mercado contra múltiplos indivíduos e organizações.

O executivo da Coinbase Conor Grogan identificou o endereço da carteira do FBI. Ele descobriu que ela contém tokens como EthereumMax, BONE e várias criptomoedas meme, todas ligadas ao blockchain Ethereum.

“Não tenho certeza se o FBI percebeu isso, mas eles expuseram suas carteiras. Pouco depois do lançamento, a carteira que semeou a carteira do FBI implantou capital em várias outras realizando dezenas de transações. As carteiras do FBI possuem pelo menos 75% do fornecimento do token, pelo que posso dizer", comentou Grogan.

Ele também descobriu que uma carteira associada ao FBI contém 1,734 bilhões de tokens Pornrocket. Além disso, Conor encontrou que o endereço da carteira do FBI realizou várias transações para as exchanges Tokenlon, Binance, Zixipay e HTX. Atualmente, o endereço possui mais de US$ 39.600 em criptomoedas. "O FBI está apostando em ether", brincou.

Além disso, o analista on-chain Cygaar descobriu que o FBI usou o código da biblioteca da OpenZeppelin sem a devida atribuição, o que ele notou como uma violação de direitos autorais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

“Olá FBI, notei que seus contratos inteligentes estão em violação direta da Licença MIT, e, portanto, estão sujeitos a infração de direitos autorais. Você claramente copiou várias bibliotecas da OpenZeppelin, que usam a Licença MIT, mas não possui uma licença sobre o código você mesmo. A Licença MIT afirma que ‘este aviso de permissão deve ser incluído em todas as cópias ou partes substanciais do Software’, o que você claramente não aderiu em seus contratos", pontuou.

Operação com criptomoedas

De acordo com um anúncio do governo dos Estados Unidos, o FBI desenvolveu a criptomoeda como parte da operação. Em seguida, contratou formadores de mercado para manipular o mercado do token em um esforço para reunir evidências de atividades ilegais.

Após o lançamento, o FBI orquestrou várias transações, mapeadas em um “mapa de bolhas”, para atrair suspeitos. O FBI contratou empresas como Gotbit, ZM Quant e CLS Global como formadores de mercado para se envolverem em wash trading, uma prática manipuladora onde os investidores compram e vendem o mesmo ativo para inflar artificialmente seu preço ou liquidez. Todas as três empresas desde então admitiram culpa.

“O que o FBI descobriu neste caso é essencialmente uma nova versão de um crime financeiro antigo… O FBI tomou a medida sem precedentes de criar seu próprio token e empresa de criptomoeda para identificar, interromper e levar esses supostos fraudadores à justiça", avalia Jodi Cohe, agente especial encarregada da Divisão de Boston do FBI.