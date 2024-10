Criptomoeda ligada a Trump vai estrear no mercado e quer atrair R$ 1,5 bilhão

Liderado pelos filhos de Donald Trump, o projeto World Liberty Financial pode lançar a sua criptomoeda própria, a WLFI, já na próxima semana. É o que apontam documentos sobre o futuro da iniciativa obtidos pelo portal The Block. Além disso, a expectativa é atrair milhões com o lançamento.

Os documentos indicam que cerca de 20% de toda a oferta do ativo será disponibilizado para negociação no mercado cripto. A expectativa é que o projeto consiga atrair até US$ 300 milhões (mais de R$ 1,5 bilhão na cotação atual) com a operação, dependendo do interesse dos investidores.

Caso o valor seja atingido, o valor total de mercado do World Liberty Financial chegaria à casa dos US$ 1,5 bilhão (mais de R$ 4,5 bilhões, na cotação atual). As informações obtidos pelo The Block também indicam que mais vendas para o mercado deverão ocorrer no futuro. Há a expectativa de que mais de 60% da oferta seja vendida para o público.

O projeto deverá incluir, ainda, uma parte do total de criptomoedas para programas de recompensa de usuários e uma parte para a própria equipe por trás da operação. A ideia é que o WLFI seja um token de governança, dando direito a voto para seus detentores sobre o futuro do projeto.

Os compradores do token não poderão vendê-los pelos próximos 12 meses, mesmo que a comunidade de detentores do ativo aprove, em votação, a permissão para que eles possam ser negociáveis no mercado. Já o direito de votação é adquirido no momento da aquisição.

O World Liberty Financial será comandando pelos empresários Steve e Zach Witkoff e Folkman e Chase Herro. Entretanto, ele ficou mais famoso por contar com os três filhos de Donald Trump como "embaixadores". Já o ex-presidente dos EUA e candidato nas eleições deste ano foi nomeado o "Defensor-Chefe de Cripto" no projeto.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Inicialmente, a plataforma aceitará apenas operações com bitcoin, ether e stablecoins.

Outra meta do World Liberty Financial é tokenizar ativos do mundo real, como hotéis e clubes, atuando no segmento de tokenização. Para isso, porém, a iniciativa precisará obter a autorização dos reguladores.

Anteriormente, Donald Trump disse que a iniciativa fazia parte do seu "plano para garantir que os Estados Unidos sejam a capital mundial de criptomoedas". O político tem se aproximado do setor e defendido o bitcoin e outros ativos digitais durante sua campanha nas eleições deste ano.