Facebook vai abrir loja para vender hardware de realidade virtual

A empresa-mãe do gigante de mídia social Facebook, Meta, abrirá uma loja de varejo na Península de São Francisco oferecendo hardware para o espaço de realidade virtual.

Em um anúncio de segunda-feira (25/04), o Meta disse que abriria uma loja de varejo em Burlingame, Califórnia, em 9 de maio, com o objetivo de fornecer demonstrações interativas dos produtos de hardware da empresa, incluindo headsets de realidade virtual, monitores de comunicação por vídeo e óculos inteligentes. A loja, que ficará localizada no campus Meta – sua sede fica em Menlo Park – contará com uma tela de LED curvada de parede a parede que exibe o que os usuários veem usando headsets Meta.

“A Meta Store vai ajudar as pessoas a fazer essa conexão de como nossos produtos podem ser a porta de entrada para o Metaverso no futuro”, disse Martin Gilliard, chefe da loja. “Não estamos vendendo o Metaverso em nossa loja, mas esperamos que as pessoas entrem e saiam sabendo um pouco mais sobre como nossos produtos ajudarão a conectá-los a ele."

O Facebook mudou para Meta em outubro de 2021, dizendo na época que seu foco estava se expandindo além das mídias sociais e mais tarde anunciando sua visão de Metaverso para conectar experiências sociais online e o mundo físico. Embora gigantes da tecnologia, incluindo a Apple, tenham lojas físicas em todo o mundo, os cerca de 2,9 bilhões de usuários do Facebook não tiveram a oportunidade de entrar em uma loja de varejo da empresa desde que a empresa foi fundada em 2004.

No Metaverso, no entanto, muitas empresas estão adquirindo propriedades virtuais, com a gigante eletrônica Samsung lançando uma loja metaverso no mundo movido a blockchain Decentraland em janeiro. Os relatórios também sugeriram que grandes varejistas como o Walmart também podem estar se preparando para ir para o Metaverso.

