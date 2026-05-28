Dia Livre de Impostos tem produtos com até 70% de desconto: veja o que fica mais barato

Os consumidores de todo o país poderão encontrar desde gasolina e chope até roupas, eletrônicos e produtos de papelaria com descontos no Dia Livre de Impostos (DLI), ação que ocorre nesta quinta-feira, 28, promovida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) para chamar atenção ao peso da carga tributária no Brasil.

Em sua 20ª edição, o movimento reúne lojistas que vendem produtos e serviços sem repassar ao consumidor o valor equivalente aos tributos embutidos nos preços.

A expectativa da organização é que os descontos cheguem a até 70% em alguns segmentos. Segundo a entidade, em alguns casos, esse é o percentual de imposto no valor final de alguns produtos e serviços.

Entre as categorias participantes estão itens de moda e beleza, como roupas, calçados, acessórios e cosméticos; produtos de casa e decoração; serviços de saúde e bem-estar; alimentação e bebidas; eletrônicos e tecnologia; educação e cultura; além de óticas, papelarias, pet shops, concessionárias, oficinas e postos de combustíveis.

A ação também inclui bares e restaurantes participantes, que irão vender bebidas e alimentos sem a incidência tributária. Em São Paulo, o bar O Pasquim Bar e Prosa Vila Madalena na Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, participa da mobilização a partir das 18h.

No Rio de Janeiro, o Boteco Belmonte Leblon, no Leblon, zona sul carioca, terá chope com desconto referente aos impostos e ações interativas para conscientizar consumidores sobre o peso da tributação.

Nos postos de combustíveis, a gasolina será um dos principais chamarizes do evento. Em São Paulo, a ação ocorre no Posto G4, no Morumbi, enquanto no Rio de Janeiro será realizada no Posto Petronas, na Barra Olímpica. Segundo a organização, serão disponibilizados 5 mil litros de gasolina sem a incidência de tributos, com limite de até 20 litros por veículo.

Postos de combustíveis de estados como Amapá, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiás e Minas Gerais também vão vender gasolina sem repassar a carga tributária ao consumidor.

Além da venda de combustíveis com desconto, os locais terão distribuição de panfletos informativos e atividades educativas sobre a composição dos preços e os impactos da carga tributária no consumo.

O que é o Dia do Imposto Zero 2026

O Dia Livre de Impostos ocorre em um momento em que o setor varejista intensifica o debate sobre a Reforma Tributária. Paralelamente às ações promocionais, a CNDL lança um "Manifesto à Nação e ao Poder Público", no qual critica a complexidade do sistema tributário brasileiro e manifesta preocupação com o período de transição da reforma.

No documento, a entidade afirma que o comércio e o setor de serviços enfrentam um "cenário econômico desafiador", marcado por burocracia, insegurança jurídica e elevada carga tributária. O manifesto também questiona a possibilidade de o Brasil ter uma das maiores alíquotas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do mundo e cobra "neutralidade fiscal" para evitar aumento da carga de impostos.

Outro ponto levantado pela entidade é a concorrência entre empresas brasileiras e plataformas internacionais de comércio eletrônico. Segundo a CNDL, é necessário garantir "isonomia tributária e concorrencial" entre varejistas nacionais e empresas estrangeiras.

"O DLI não é apenas uma promoção comercial — é um movimento cívico que coloca o cidadão no centro do debate tributário", afirmou o presidente da CNDL, José César da Costa.

Como funciona

A adesão ao movimento é gratuita e aberta a empresas de todos os portes. Em 2025, mais de 100 mil varejistas participaram da iniciativa, entre lojas de rua, shopping centers, restaurantes, prestadores de serviço e postos de gasolina. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da campanha.

Os consumidores podem consultar as lojas participantes por estado e cidade no site oficial do movimento. Segundo a CNDL, no entanto, muitas empresas aderem à campanha sem realizar cadastro prévio na plataforma.