ETFs de bitcoin captam mais US$ 528 milhões e chegam a US$ 1 bilhão em 3 dias

Bolsa de valores: ETFs de OVNIs e bitcoin “noturno” mostram nova febre dos fundos exóticos (Namthip Muanthongthae/Getty Images)
Agência de notícias
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09h23.
Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 09h26.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA atraíram US$ 528 milhões em entradas líquidas na quarta-feira, enquanto o bitcoin ultrapassou brevemente os US$ 84.700 antes de recuar.Os fundos ampliaram sua sequência de entradas para três sessões, adicionando US$ 23 milhões na terça-feira e US$ 526,6 milhões na segunda-feira, de acordo com dados da SoSoValue. As três sessões atraíram um total combinado de US$ 1,08 bilhão.
As entradas de quarta-feira elevaram as entradas líquidas de outubro para aproximadamente US$ 461 milhões, enquanto as entradas líquidas acumuladas no ano chegaram a US$ 1,34 bilhão.
De acordo com dados da Farside Investors, o iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, liderou as entradas de quarta-feira, com US$ 235 milhões, seguido pelo Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), com cerca de US$ 213 milhões.As entradas mais recentes ocorreram após duas semanas consecutivas de retiradas, com os ETFs de bitcoin registrando saídas de US$ 228 milhões na semana passada e de US$ 681 milhões na semana anterior.
A alta do bitcoin na quarta-feira o levou à máxima intradiária de US$ 84.777, antes de recuar para US$ 82.485 no momento da publicação, de acordo com a CoinGecko.
Os ETFs de altcoins também registraram entradas modestas. Os ETFs de ether interromperam a sangria, com US$ 15 milhões em entradas líquidas após uma sequência de cinco sessões de saídas. Os ETFs de solana encerraram uma sequência de 13 dias de saídas, com aproximadamente US$ 585.000 em entradas, e os ETFs de XRP registraram cerca de US$ 709.000 em entradas.
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