Bitcoin cai 1,8% e está na mínima desde agosto, aos US$ 72 mil

O bitcoin opera em queda nesta quinta-feira, 12, e agora está em seu menor patamar de preço desde 20 de agosto, quando chegou a ser negociado por US$ 68.898.

A baixa vem com uma combinação de fatores negativos que vai da onda de ataques hackers sofridos por empresas e projetos do setor cripto ao desempenho negativo de ações de empresas de tecnologia dos Estados Unidos, passando pelo cenário macro e geopolítico.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o país não precisa fazer um acordo com o Irã, em uma declaração que fez o barril do petróleo tipo Brent subir 0,8%, a US$ 93,53.

Enquanto isso, a confirmação de que a Strategy vai ser excluída dos índices MSCI também prejudica o humor dos investidores com ativos digitais. A Strategy é a empresa de capital aberto com o maior tesouro de bitcoin do mundo e agora sofrerá uma forte pressão vendedora de fundos passivos que acompanham o MSCI. No pré-market, as ações da empresa despencam mais de 5%.

Às 11h12 (horário de Brasília) o bitcoin caía 1,8% em um período de 24 horas, cotado a US$ 72.271.

Crise na Nvidia gera aversão a risco que impacta o BTC

Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que a renúncia de Jensen Huang ao comando da fabricante de chips Nvidia impacta o bitcoin, pois a empresa é o "eixo da tese de inteligência artificial" e o maior peso no índice acionário Nasdaq.

"Quando a Nvidia balança, o mercado corta risco de forma ampla, e o bitcoin, nesta fase, acompanha a queda sem ter acompanhado a alta", afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Para Camargos, o que pode levar o bitcoin a voltar a subir no curto prazo é o posicionamento dos investidores no mercado de derivativos.

"Os comprados estão aliviando e os vendidos estão crescendo. Então o vendido está mais exposto agora do que estava na terça. Isso quer dizer que existe combustível para uma alta rápida se o preço do bitcoin recuperar os US$ 74,2 mil, a máxima desde a noite de ontem", avalia Camargos.

Enquanto isso não acontece, o especialista considera que o mais provável é testar níveis mais baixos de preço antes de qualquer reação. "O suporte de US$ 73,2 mil foi tocado de manhã (mínima de US$ 73.260), e logo abaixo estão a mínima de terça (US$ 72.727) e a faixa de US$ 72,1 mil a US$ 72,6 mil."

ETFs têm 5º pregão seguido de saques

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 299,8 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 269,7 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Este foi o quinto pregão consecutivo com saída de capital nesse tipo de fundo.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 144,8 milhões, também no quinto pregão seguido de fluxo vendedor.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 26 para os 24 pontos. Assim, o sentimento do mercado se aprofunda na zona de predominância do "medo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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