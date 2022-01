Evento da Exame vai te ajudar a entrar (e lucrar) no mundo dos cryptogames

O fenômeno dos jogos play-to-earn está cada vez mais presente na vida dos investidores de criptomoedas. Jogos como o Axie Infinity, que possui mais de 2,8 milhões de usuários mensais e bateu recordes de transações na sua rede, são indicações claras de que o paradigma de jogos e de criptomoedas está moldando um novo modelo de negócios.

Com a tecnologia de NFTs e a criação de moedas virtuais e marketplaces internos, os jogadores podem participar de uma economia real dentro do jogo, comprando e vendendo itens exclusivos e escassos, acumulando as moedas geradas pela rede e trocando-as por outros ativos em diversas plataformas de negociação de criptomoedas.

Todo esse universo aponta para uma tendência que já está ganhando força no dia a dia das pessoas, empresas e instituições: a nova economia digital. Enquanto a economia global enfrenta uma crise desde meados de 2020 em decorrência das medidas contra a pandemia de covid-19, os últimos dois anos foram promissores para o criptoativos e mostraram a força dessa nova possibilidade que se abre na economia.

Para se ter uma ideia, em 2020, o PIB do Brasil recuou 4,1%. O resultado foi o maior tombo desde o início da série histórica atual do IBGE, em 1996. Os efeitos da crise não foram exclusividade do Brasil. A economia norte-americana – a principal do mundo – também encolheu 3,5% no primeiro ano da pandemia, a maior queda desde 1946, após o final da 2ª Guerra Mundial. Na mesma linha, a China (principal economia emergente atual) registrou o pior resultado de crescimento econômico em 44 anos, com um avanço de apenas 2,3%.

Apesar de 2021 ter sido mais brando para os resultados econômicos, as principais economias mundiais finalizaram o último ano ainda sentindo os efeitos das medidas necessárias adotadas para conter o avanço do vírus.

Enquanto isso, os criptoativos…

Se por um lado, a economia global patinou nos últimos dois anos, o universo dos criptoativos registrou o maior avanço desde a sua criação, em 2008. Mais famosa moeda digital, o bitcoin iniciou 2020 sendo cotado a, em média, US$ 6,9 mil; no final de 2021, o valor de negociação da criptomoeda era de US$ 46 mil. A valorização nesse período de 2 anos foi em torno de 666.000%.

Gráfico mostra a valorização do Bitcoin entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021 Gráfico mostra a valorização do Bitcoin entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021

É claro que por sua característica de alta volatilidade, nesse período a moeda variou muito de valor, atingindo o recorde de US$ 68 mil e depois recuando. Mas o fato é que a valorização acumulada gerou lucros para os investidores muito acima do resultado do Ibovespa, por exemplo. Em um ano difícil economicamente, a bolsa brasileira fechou 2021 com queda acumulada de quase 12%.

Entre os criptoativos, o destaque vai para os cryptogames

A tendência apresentada pelo bitcoin foi seguida por outros ativos do mundo cripto, com um forte destaque para os cryptogames. Já faz tempo que os games deixaram de ser apenas jogos de adolescentes e passaram a fazer parte do mundo dos investimentos. Isso porque muitos deles estão desenvolvendo suas próprias criptomoedas – que são utilizadas para remunerar jogadores e, não raro, entregam rentabilidades expressivas aos usuários.

Conhecidos como play to earn, esse tipo de jogo ganhou ainda mais destaque quando a AXS, criptomoeda do jogo Axie Infinity, foi lançada, em novembro de 2020. Com o sucesso do Axie Infinity, a AXS passou a ser negociada no mundo todo e, de acordo com um levantamento recente, subiu mais de 100.000% entre 2020 (ano de seu lançamento) e 2021.

Gráfico mostra a valorização da AXS desde o seu lançamento em 2020 a dezembro de 2021 Gráfico mostra a valorização da AXS desde o seu lançamento em 2020 a dezembro de 2021

Além disso, segundo uma análise realizada pela Bacancy, belezque revelou os NFTs mais procurados de 2021 com base na quantidade de vezes em que eles são pesquisados ​​no Google a cada mês, o Axie Infinity ficou em primeiro lugar, com 706.000 pesquisas globais mensais.

Para quem não quer perder a chance de lucrar com a tendência do momento, a Exame preparou uma experiência especial para a 3ª edição do Future of Money, o maior evento sobre o futuro do dinheiro da América Latina.

Entre as palestras e painéis de discussão, especialistas da Exame vão demonstrar, em uma live em tempo real, como qualquer pessoa pode entrar, jogar e começar a ganhar dinheiro com cryptogames, com um gameplay do Axie Infinity. A live vai acontecer no primeiro dia do Future of Money (26/01), às 20h30. Para participar, basta se cadastrar no link abaixo:

Além dos cryptogames, diversos outros temas que norteiam A Nova Era da Economia Digital serão abordados durante o evento que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de janeiro.

Com participação de grandes nomes da economia digital como: Camila Rioja, Maurício Magaldi, Bruno Diniz e outros, o Future of Money será um dos maiores encontros do ano no mundo cripto. As inscrições estão abertas e para garantir a participação no maior evento sobre futuro do dinheiro da América Latina basta se inscrever no link abaixo.

Durante os três dias de painéis serão abordados os seguintes temas:

Fan tokens;

Jogos em blockchain;

Emissão ao vivo de NFTs;

Cryptogames – Axie Infinity;

Open finance;

Web 3.0 e o futuro da internet;

DeFi e muito mais.

Future of Money: edições anteriores

As duas primeiras edições do Future of Money trouxeram palestrantes renomados para falar sobre os temas que envolvem o futuro dos meios de pagamento. Entre eles estiveram os gêmeos Winklevoss, que ajudaram a idealizar o Facebook; Dan Morehead, o maior investidor institucional de criptoativos; Matthew Hougan, chefe mundial de research na Bitwise; e Gavin Littlejohn, presidente da Associação Britânica de Dados Financeiros (FDATA) e um dos maiores especialistas do mundo em open banking.

Confira alguns painéis de destaque das últimas edições:

Gêmeos Winklevoss e o seu império de criptoativos

CEO da Binance a maior corretora cripto do mundo

