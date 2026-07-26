Poupança ou CDB? A conta que todo brasileiro deveria fazer

Durante muito tempo, a poupança entrou na mente do brasileiro como sinônimo de segurança. O padrão de comportamento era quase automático: se eu quero guardar dinheiro, se eu quero me preparar para o futuro, eu preciso poupar. Uma ideia que se repetia e, por muitos anos, uma verdade quase que absoluta.

E quando falamos sobre poupar, no imaginário de todos nós, sempre significou abrir uma caderneta de poupança. Os dados confirmam essa história: em 2018, 88% dos investidores do país tinham dinheiro na poupança. Quase 9 em cada 10. Ela virou herança de família: nossos pais tinham, nossos avós tinham, e a gente cresceu ouvindo que era ali que o dinheiro ficava protegido.

E eu, como economista, entendo perfeitamente por que isso aconteceu. Quando a gente fala em "investimento", existe uma visão de que é algo difícil, complexo, coisa de gente rica ou de quem entende de mercado financeiro, uma falácia repetida diversas vezes que se tornava realidade na mente de diversos brasileiros.

A literatura econômica, aliás, documenta bem esse fenômeno: famílias com menor familiaridade financeira tendem a cometer erros de investimento e a permanecer em produtos pouco vantajosos, simplesmente porque mudar parece arriscado ou complicado demais. É a força da inércia: uma vez feita a escolha padrão, a tendência é ficar nela, mesmo quando existem alternativas melhores.

Esse medo de errar fez com que milhões de pessoas ficassem décadas presas a um produto que, na prática, pode trabalhar contra elas. Por isso demorou tanto para percebermos que a poupança não era o melhor lugar para o nosso dinheiro.

O brasileiro está investindo diferente

Mas nem tudo está perdido. A boa notícia é que alguns dados apontam que essa percepção está mudando, e analisando tais dados, conseguimos explicar tais eventos com clareza.

A presença da poupança na carteira dos investidores caiu de 75% para 61% em apenas cinco anos, enquanto os títulos privados, como CDBs, LCIs e LCAs, saltaram de 8% para 20% e os fundos de investimento avançaram de 9% para 14%.

O conhecimento espontâneo da população sobre produtos financeiros subiu de 28% para 43%, o maior nível da série histórica. Hoje o Brasil tem 60,6 milhões de investidores ativos, e 2025 registrou um recorde: 24% da população fez algum tipo de aplicação no ano. E isso não é detalhe: as evidências mostram que educação financeira tem impacto direto na qualidade das decisões de poupança e investimento das pessoas.

O papel dos criadores de conteúdo

Como influenciador, eu consigo sentir na pele a mudança na percepção das pessoas todos os dias.

"É impressionante o número de pessoas que me mandam mensagem buscando informação sobre onde investir. Isso demonstra um padrão que tem tomado forma na nossa economia: as pessoas estão interessadas em aprender sobre investimento, em entender qual a melhor forma de utilizar o seu dinheiro e de fazer com que ele trabalhe para elas."

E não sou apenas eu que percebo tais movimentos. É possível observar tais flutuações na criação de conteúdo e no número de criadores que tem aumentado significativamente ao longo dos últimos anos.

A audiência dos influenciadores de finanças no Brasil saltou 300% em pouco mais de cinco anos, passando de 74 milhões para 310,7 milhões de seguidores, e o número de criadores de conteúdo mapeados chegou a 904 no segundo semestre de 2025.

Como um bom economista, aqui entra a lei mais básica da economia: oferta e demanda se encontram. Esse aumento no número de influenciadores e de conteúdos criados sobre investimento acompanha uma tendência de mercado em que as pessoas buscam, cada vez mais, esse tipo de conteúdo para consumir. Ninguém produz em massa aquilo que ninguém quer aprender; logo, se não houver demanda, não teríamos uma oferta.

Por que as pessoas estão saindo da poupança

Mas o que vem à mente do brasileiro neste momento é a seguinte pergunta: o que explica esse movimento? Vou citar alguns motivos pelos quais, hoje em dia, essa migração tem acontecido, ou seja, as pessoas estão escolhendo CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro Direto em vez da poupança.

Antes, porém, vale reconhecer uma verdade: a poupança ainda é o investimento mais usado do país. E isso acontece, em grande parte, porque ela é o caminho "fácil" e o "comum".

Quase todo mundo já tem uma conta poupança vinculada à conta corrente, a transferência leva dois cliques, e foi assim que aprendemos com quem veio antes da gente. Muita gente segue ali guiada por aquele velho ditado: em time que está ganhando não se mexe.

O problema é que, nesse caso, essa é uma crença limitante, porque o seu time perde desde sempre. O que parece prudência é, na verdade, o costume decidindo no seu lugar. E agora sim, vamos aos motivos.

1. A segurança não é exclusividade da poupança

O primeiro motivo é a queda de um mito, talvez o maior das finanças brasileiras: o de que a segurança é exclusividade da poupança.

Aquela proteção que todo mundo associa à caderneta, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que devolve até R$ 250 mil por CPF e por instituição caso o banco quebre, também vale para CDBs, LCIs e LCAs. Exatamente a mesma garantia.

E o Tesouro Direto vai além: é garantido pelo próprio Tesouro Nacional, considerado o menor risco de crédito do país.

Vale lembrar ainda que as regras da poupança são definidas pelo governo, e regras mudam. Foi assim em maio de 2012, quando a fórmula de rendimento foi alterada, e quem é um pouco mais velho carrega na memória o bloqueio das cadernetas em 1990, no Plano Collor. Não estou dizendo que algo assim vai se repetir, mas a imagem de "cofre intocável" nunca foi totalmente verdadeira.

Curiosamente, os dados mostram que a segurança segue sendo uma das principais motivações do investidor brasileiro. O que mudou não foi o desejo de proteção: foi a descoberta de que ela existe fora da caderneta. E quando essa ficha cai, a comparação passa a ser feita onde deveria estar desde o início: no rendimento.

2. Quanto a poupança rende vs. a renda fixa

Aí entra o segundo motivo, porque a conta é simples e é dura. Não vai render, gente.

Você pode até pensar: "mas se eu investir, eu posso perder; na poupança, pelo menos, meu dinheirinho está guardado". Só que não é bem assim.

A regra da poupança, definida por lei, funciona da seguinte forma: quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, ela rende fixos 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial, que hoje é próxima de zero. Isso dá algo em torno de 7% a 8% ao ano.

Agora olha o cenário atual: a Selic está em 14,25% ao ano. Um CDB simples, de liquidez diária, que pague 100% do CDI, entrega perto de 14% ao ano. Ou seja, a poupança está pagando praticamente a metade do que o mesmo dinheiro renderia em um produto igualmente conservador.

Se você deixa R$ 10 mil na caderneta, recebe cerca de R$ 750 em um ano. No CDB, seriam mais de R$ 1.400 brutos.

E repare em um detalhe importante: quanto mais os juros sobem no Brasil, maior fica essa distância, porque a poupança trava nos 0,5% ao mês enquanto o restante da renda fixa acompanha a Selic. Você não está perdendo dinheiro no sentido de ver o saldo diminuir. Está perdendo a oportunidade de fazer ele crescer de verdade.

3. Liquidez e isenção de imposto não salvam a poupança

E o terceiro motivo é que até as supostas vantagens da poupança não resistem à ponta do lápis.

A liquidez, por exemplo, é só aparente: você até saca na hora, mas o rendimento é creditado apenas uma vez por mês, na data de aniversário do depósito. Aplicou no dia 10 e precisou resgatar no dia 8 do mês seguinte? Foram 29 dias de rendimento zero, com o seu dinheiro trabalhando de graça.

No Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária, o rendimento é calculado todos os dias úteis, e tudo o que rendeu até o momento do saque é seu. Isso faz muita diferença para quem constrói uma reserva de emergência.

O mesmo raciocínio vale para a famosa isenção de imposto: as LCIs e LCAs também são isentas de imposto de renda para pessoa física, e rendem consideravelmente mais. E mesmo o CDB, que paga imposto sobre o lucro numa tabela regressiva (de 22,5% a 15%, conforme o prazo), entrega um resultado líquido superior ao da caderneta.

No fim das contas, o que importa não é a ausência de taxa ou de imposto: é quanto sobra no seu bolso. E na poupança, sobra menos.

Como começar a investir além da poupança

O que os dados retratam é um movimento bonito de amadurecimento financeiro: em cinco anos, os títulos privados mais que dobraram de presença nas carteiras, enquanto a poupança perdeu 14 pontos percentuais.

As pessoas perceberam que dá, sim, para sair da caderneta sem abrir mão da segurança. Basta conhecer as alternativas. Abrir conta em uma corretora é gratuito, dá para começar com valores pequenos, e produtos como CDB, LCI, LCA e Tesouro Selic são mais simples de entender do que muita gente imagina.

Então, meus vigorosos e vigorentos, deixando claro aqui para todos vocês: a ideia deste artigo não é convencer vocês sobre o melhor ativo para investirem ou pontuar os erros que são cometidos, mas aprofundarmos a ideia de que muitos de nós deixamos que nossas decisões sejam tomadas com base em profecias autorrealizáveis e medos. Por isso, deem o seu primeiro passo e, se for para fazerem o seu dinheiro trabalhar para vocês, deixem que ele trabalhe de verdade.