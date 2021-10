Saiba como ganhar criptomoedas em jogos online

GameFi é uma das maiores tendências emergindo da indústria de criptoativos, combinando as finanças descentralizadas (DeFi) e tokens não-fungíveis (NFTs) com os jogos baseados em blockchain.

Diferentemente dos jogos tradicionais, que operam no modo “pay-to-win”, ou “pague para ganhar” em inglês, e permitem que usuários comprem melhorias com a finalidade de ganhar vantagens e se destacar entre outros jogadores, a GameFi introduz o modelo “play-to-earn”, ou jogue para lucrar em português. Esse conceito envolve prover incentivos financeiros aos jogadores para que eles avancem cada vez mais no jogo. Em alguns casos, isso permitiu que jogadores obtivessem uma nova fonte de renda em tempo integral.

Como funciona?

Todos os objetos nesses tipos de jogo são NFTs – tokens digitais utilizados para provar a posse de itens escassos e intangíveis. Pense em terrenos, avatares, fantasias, armas e barras de ouro. Assim que os jogadores encontrarem e acumularem esses itens através da jogatina, muitos poderão ser negociados com outros jogadores através dos marketplaces digitais para NFTs, ou serem vendidos, recebendo em troca criptomoedas.

Dependendo de qual é o jogo, os usuários podem aumentar seu potencial de lucro ao dedicar seu tempo para subir de nível e melhorar seus personagens, criando estruturas monetizadas em suas terras que outros jogadores teriam que pagar para utilizar, ou competindo em torneios.

Para monitorar o que cada jogador tem, todos os dados de transações de NFTs e criptomoedas são guardados em um blockchain público. Esse é um tipo de tecnologia de registro digital distribuído, mantido por uma rede global de computadores. Impulsionar essa tecnologia para o mundo dos games proporciona uma série de benefícios, incluindo:

Os jogadores podem provar facilmente a posse de seus itens dentro do jogo

Não existem falhas, ou seja, os jogadores não estarão mais sob o risco de perder o que possuem em problemas técnicos, como bugs

Os itens acumulados durante o gameplay não podem ser falsificados, removidos ou destruídos

É possível enviar e receber criptomoedas nativas do jogo sem a necessidade intermediários. Alguns jogos também incluem elementos de DeFi como o staking, no qual os jogadores podem bloquear determinados tokens a fim de receber juros anuais e outras recompensas que podem ser acumuladas e utilizadas para comprar outros itens dentro do jogo ou desbloquear novos conteúdos.

O que você precisa para começar a jogar

Para conquistar o seu espaço em qualquer um dos jogos play-to-earn, será necessário seguir estes passos:

Criar uma carteira digital: Para guardar suas moedas digitais e NFTs, e também realizar transações dentro do jogo. Qual carteira dependerá do blockchain que hospeda o jogo escolhido. Por exemplo, a MetaMask, carteira de criptomoedas baseada no Ethereum, funcionará em qualquer jogo construído na rede.

Comprar os itens para iniciantes: Todos os jogos do gênero têm o download gratuito. No entanto, muitos necessitam que os jogadores realizem uma primeira compra para começar. É possível comprar personagens, tokens nativos, cards ou melhorias.

Ter criptomoedas em sua carteira digital: Para comprar itens para iniciantes, você precisa ter um saldo compatível de criptomoedas em sua carteira digital. O Cryptoblades, por exemplo, requer que você tenha uma carteira digital da MetaMask, compre binance coin (BNB) e as troque pela criptomoeda nativa do jogo, a SKILL.

Os melhores jogos de GameFi do momento

Para os jogadores que procuram se envolver nos jogos baseados em blockchain e começar a lucrar com criptomoedas e NFTs, confira um resumo dos melhores jogos disponíveis no mercado.

Alien Worlds

Nesse jogo, é possível se unir a um universo alien que consiste em diversos planetas onde é necessário lutar por recursos escassos e minerar a criptomoeda nativa do jogo, o trillium (TLM). Os jogadores também podem guerrear entre si, sair em missões e ganhar uma renda adicional ao alugar seus terrenos para outras pessoas.

O Alien Worlds foi o primeiro jogo a alcançar o marco de 100 mil usuários e atualmente conta com mais de 2,5 milhões de jogadores. Isso aconteceu, em partes, por conta de sua natureza free-to-play, ou seja, quando é possível avançar no jogo sem a necessidade de realizar compras adicionais, e também pelo fato do metaverso se expandir em múltiplos blockchains, incluindo WAX, Ethereum e Binance Smart Chain.

Criptomoeda nativa: trillium (TLM)

trillium (TLM) Blockchains: É nativo da WAX, mas também funciona na Ethereum e Binance Smart Chain (BSC)

É nativo da WAX, mas também funciona na Ethereum e Binance Smart Chain (BSC) Média de usuários mensais: 1.000.000

1.000.000 Investimento inicial necessário: Você precisa comprar cards do jogo em NFTs, como terrenos, para minerar

CryptoBlades

CryptoBlades é um jogo de role play que simula jogos tradicionais como Skyrim e Dark Souls. Ou seja, os jogadores encarnam personagens e podem lutar contra monstros ou ataques para ganhar tokens SKILL. Para ajudar nas batalhas, é possível criar armas que constroem certa vantagem sobre seus oponentes, ou aumenta seu poder. Esses itens podem ser negociados em um marketplace aberto.

A jogatina em si é bastante objetiva. Existem quatro componentes principais – fogo, terra, raio e água – designados para cada personagem, arma, atributo e inimigo. Cada componente terá suas vantagens e fraquezas, as quais os jogadores devem utilizar e construir estratégias para vencer seus oponentes.

Criptomoeda nativa: cryptoblades (SKILL)

cryptoblades (SKILL) Blockchain: Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain (BSC) Média de usuários mensais: 510.000

510.000 Investimento inicial necessário: Você precisa comprar aproximadamente 0,2 BNB para jogar e pagar por taxas de transações dentro do jogo

Axie Infinity

Um universo inspirado em Pokémon onde você pode comprar, cuidar, procriar e negociar monstrinhos digitais chamados de “axies”. O Axie Infinity funciona em sua própria sidechain para otimizar a experiência de jogo e obter uma escalabilidade efetiva.

O jogo tem grandes potenciais de lucro, mas necessita um grande envolvimento para procriar, cuidar e negociar axies raros ou exclusivos. Esses monstrinhos podem lutar entre si para ganhar tokens SLP ou sair em missões para conseguir recursos.

Criptomoeda nativa: axie infinity (AXS) e smooth love potion (SLP)

axie infinity (AXS) e smooth love potion (SLP) Blockchain: Ethereum

Ethereum Média de usuários mensais: 308.000

308.000 Investimento inicial necessário: Você precisa comprar três axies para começar a jogar

Upland

Upland é um metaverso de NFTs feito para ser uma versão paralela do nosso mundo, onde os jogadores podem comprar, vender e negociar propriedades ligadas ao mundo real. Depois, os usuários podem jogar, empreender e se conectar com outros uplanders do mundo todo.

Os jogadores têm um avatar que pode percorrer uma cidade buscando por propriedades disponíveis para compra. Ou podem visitar as propriedades de outros jogadores. Para ganhar recompensas em UPX e aumentar os lucros das propriedades, é possível completar uma “coleção”. De forma similar ao Monopoly, quanto mais propriedades você tiver de uma mesma cor, mais valiosas elas são.

Criptomoeda nativa: upland (UPX)

upland (UPX) Blockchain: EOS

EOS Média de usuários mensais: 155.000

155.000 Investimento inicial necessário: Você precisa comprar uma propriedade virtual para abrir uma conta

Splinterlands

É um jogo de cards digitais colecionáveis onde os jogadores podem construir uma coleção de cards com diversas habilidades e estatísticas, e utilizá-los para lutar contra outros jogadores. Cada card é representado por um NFT e pode ser negociado ou trocado no mercado aberto. O jogo depende de lutas “um contra um” organizadas de forma aleatória onde ambos os jogadores têm um tempo limitado para construir o conjunto de cartas que irá utilizar.

Criptomoeda nativa: dark energy crystals (DEC) e splintershards (SPS), que é o token de governança

dark energy crystals (DEC) e splintershards (SPS), que é o token de governança Blockchain: Hive blockchain

Hive blockchain Média de usuários mensais: 120.000

120.000 Investimento inicial necessário: Você precisa comprar o livro de feitiços de invocação por 10 dólares se quiser desbloquear as funcionalidades play-to-earn e receber os tokens DEC

De onde surgiu a tecnologia GameFi?

A tecnologia GameFi nasceu de uma combinação de fatores que nos faz leva à 2017, quando surgiu o fenômeno dos NFTs CryptoKitties. A economia de colecionáveis digitais se provou um sucesso viral, e o CryptoKitties atingiu o marco de 14.914 usuários no seu auge. A CryptoPunks, coleção de 10 mil NFTs de personagens pixelados, também construída na rede Ethereum, também obteve um grande sucesso, ultrapassando 1 bilhão de dólares em vendas ao longo de 2018.

Infelizmente, o sucesso desses NFTs demonstrou o lado bom e o ruim do estado da tecnologia blockchain na época. Jogos como o CryptoKitties causaram um grande congestionamento na rede Ethereum, levando à altas extremas nas taxas de transação, e uma velocidade muito mais baixa do que o normal para a confirmação dessas transações. Esses problemas técnicos deram destaque à uma lacuna no mercado para plataformas mais eficientes e escaláveis que poderiam lidar com a crescente demanda de jogadores e colecionadores de ativos virtuais.

Desde então, surgiu um grande número de blockchains apelidadas de “assassinos da Ethereum”, que prometem transações mais rápidas, melhor escalabilidade e taxas mais baixas. Isso inclui Solana e Cardano, duas que alcançaram sua máxima histórica de preços recentemente, à medida que grandes investidores apostavam enormes quantias nas novas concorrentes da Ethereum.

A proliferação das plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) ao longo de 2020 foi o próximo fator crítico que permitiu o crescimento da tecnologia GameFi, introduzindo uma gama de plataformas financeiras nativas do blockchain que funcionam inteiramente por smart contracts. Isso proporcionou a estrutura necessária para que as corretoras descentralizadas (DEXs) lançassem criptomoedas dentro dos jogos e funcionalidades adicionais como de empréstimo e de staking.

Em setembro de 2020, Andre Conje, fundador da Yearn.finance e desenvolvedor DeFi, postou no Twitter sobre o modo em que políticas monetárias podiam se tornar jogos em um ambiente descentralizado. Ele reconheceu os diversos benefícios que as finanças descentralizadas (DeFi) e os NFTs poderiam trazer para a indústria de jogos online, e os aplicativos GameFi logo começaram a surgir. O Axie Infinity foi um dos primeiros jogos play-to-earn, ou “jogue para lucrar” a ganhar popularidade significativa, ultrapassando o marco de 1 bilhão de dólares em receita no dia 9 de agosto de 2021.

O que vem por aí

A tecnologia GameFi já ganhou uma tração significativa, com o valor de mercado coletivo dos maiores jogos ultrapassando a faixa dos 14 bilhões de dólares. Mas grandes influenciadores da indústria cripto acreditam que ainda há muito pela frente para esse novo setor. Justin Sun, fundador da Tron, recentemente declarou acreditar que o setor será uma peça chave para o aumento da adoção às criptomoedas.

“A tecnologia GameFi será o próximo sucesso que fará com que as finanças descentralizadas (DeFi), os NFTs, e o mundo das criptomoedas se tornem mais fáceis de entender e de se envolver”

Startups de cripto e companhias de jogos já estão correndo para capitalizar em cima dessa tendência explosiva, e já existe uma longa lista de jogos que serão lançados nos próximos meses, incluindo:

Também existem plataformas de jogos inteiras sendo construídas, como a MOBOX, que permite que as pessoas criem seus próprios jogos interoperáveis e NFTs. A plataforma também integra elementos DeFi como as pools de liquidez e o staking, onde os jogadores podem desenvolver renda através de seus ativos, que podem ser utilizados para comprar melhorias ou gerar chaves para destravar baús repletos de novos NFTs.

Aparentemente, o universo GameFi não irá desacelerar tão cedo. Com o surgimento de novos investimentos e fundos específicos de GameFi, o potencial para o setor é infinito.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

