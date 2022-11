Ex-CEO da FTX vai participar de evento com Zelensky e secretária do Tesouro dos EUA

O fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, confirmou que vai participar de um evento promovido pelo jornal norte-americano The New York Times. O encontro também contará com a presença de figuras como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

A presença de SBF, como o empresário é conhecido, havia sido anunciada há algumas semanas, mas foi colocada em dúvida pelo público devido à crise que levou à quebra da FTX, atribuída pelo mercado a práticas de mercados realizadas pelo então CEO. Ele renunciou ao cargo após a corretora de criptoativos entrar com um pedido formal de falência.

Entretanto, Bankman-Fried fez um post no Twitter na quarta-feira, 23, em que confirmou que sua participação no evento está mantida. "Estarei conversando com Andre Sorkin no DealBook Summit na próxima quarta-feira (30/11)", disse ele.

O comentário foi feito na mesma publicação em que ele compartilhou a relevação de uma página de notícias de que a empresa teria recebido sinalizações de interesse de "potenciais bilhões de dólares em financiamento" logo após declarar falência.

O jornalista Andrew Sorkin também confirmou que vai entrevistar o fundador da FTX: "Muitas pessoas têm perguntado se eu ainda vou entrevistar o SBF no Dealbook Summit em 30 de novembro. A resposta é sim. Há muitas perguntas importantes a serem feitas e respondidas. Nada está fora dos limites. Ansioso por isso…".

De acordo com o site do evento, o Dealbook Summit reunirá as "mentes mais importantes em um único palco", e buscará relevar "complexidades ocultas, relacionamentos inesperados e os amplos efeitos em cascata de mudanças".

Além de Bankman-Fried, a lista de palestrantes inclui o ator Ben Affleck, o CEO do TikTok Shou Chew, o CEO da BlackRock Larry Fink, o CEO da Meta Mark Zuckerberg, o ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky e a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.

A participação do ex-CEO da FTX no evento ocorre enquanto ele é investigado nos Estados Unidos e em outros países pela sua participação na quebra da empresa, em especial sobre um suposto mau uso dos fundos aplicados por clientes. Por isso, ela tem sido bastante criticada nas redes sociais.

"Em 2008, Bernie Madoff foi preso 24 horas após a revelação de sua fraude. Em 2022, Sam Bankman-Fried participará do evento do NYTimes depois que sua fraude foi revelada", lembrou um usuário em uma resposta ao post de SBF com mais de 12 mil curtidas.

"Seria bom ouvir quando/como você decidiu pegar fundos de clientes e usá-los como garantia para empréstimos - esta é a questão-chave muito mais do que questões de margem e está sendo descartada, e mais sobre o processo de doações políticas e como são essas conversas a portas fechadas", sugeriu outro usuário.

Dono de empresas como a Tesla e o Twitter, Elon Musk também falou sobre o assunto. "Isso [a participação de SBF] ainda vai realmente acontecer?", questionou ele em resposta a um post. "Apenas uau", respondeu ele em outra publicação que confirmava a participação do empresário.

Changpeng Zhao, CEO da corretora de criptoativos Binance, não falou diretamente sobre o tema, mas publicou uma indireta no Twitter: "No passado, quase nunca verificava as listas de palestrantes antes de concordar em falar em uma conferência. Daqui para frente, terei que fazer isso".

