CVM e DJ dos EUA iniciam investigação contra FTX, que tem US$ 46 milhões bloqueados

De acordo com os dados de transações de blockchain fornecidos pelo WhaleAlert em 10 de novembro, o Tether parece ter congelado 46.360.701 USDT (US$ 46.274.472) pertencentes à exchange de criptomoedas em apuros, FTX, em sua carteira de blockchain Tron. A medida ocorre um dia depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e o Departamento de Justiça dos EUA começaram a investigar a FTX sobre sua crise de liquidez.

Um porta-voz da Tether declarou em 11 de outubro que a empresa só congela carteiras privadas quando recebe uma solicitação legítima de um agente da lei verificado para fazê-lo e que “não congelamos carteiras de exchanges ou serviços”.

Se confirmado, o congelamento imposto à carteira da FTX seria o primeiro desse tipo. No mesmo dia, as autoridades japonesas ordenaram que a FTX interrompesse as operações no país depois que a exchange interrompeu os saques.

Um porta-voz da Tether declarou: “Embora não possamos comentar especificamente, a Tether rotineiramente mantém um diálogo aberto com as agências de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, como parte do nosso compromisso com a cooperação, transparência e responsabilidade.”

“Em meio a rumores de insolvência na exchange de criptomoedas FTX e preocupações com as condições financeiras da Alameda Research, gostaríamos de, em primeiro lugar, atuar como porta-voz de todo o ecossistema de criptomoedas e reiterar que uma crise não faz uma indústria”.

Em resposta a vários rumores não confirmados de que o Tether detinha exposição de USDT à exchange em dificuldades, o porta-voz reiterou que a Tether não tem crédito para a FTX nem sua empresa de trading afiliada, Alameda Research.

“Os tokens Tether são 100% garantidos por nossas reservas, e os ativos que apoiam as reservas excedem os passivos. A Tether detém um portfólio forte, conservador e líquido, que inclui caixa, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA”, disse a fonte, acrescentando: “O Tether continuará a se concentrar em proteger essas reservas”.

