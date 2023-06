Evento sobre NFTs terá participação de Bruno Gagliasso e itens de Kobe Bryant

No próximo final de semana, entre os dias 2 e 4 de junho, São Paulo receberá um evento focado em tokens não fungíveis (NFTs), a tecnologia que promete revolucionar a forma como enxergamos a arte digital, relacionamento entre comunidades, entre outras possibilidades.

O NFT Brasil ocorrerá no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, na capital, e pretende receber mais de 30 mil pessoas com exposições e palestras de mais de 100 especialistas. Bob Burnquist está na organização e Bruno Gagliasso é um dos confirmados em um dos painéis.

Bruno Gagliasso e NFTs sustentáveis

No painel “Criando um sistema econômico de biodiversidade através de NFTs”, no dia 3 de junho às 10h, o ator participará de uma conversa sobre o papel da tokenização na sustentabilidade.

Bruno Gagliasso é investidor da nova solução bmvdigital.global, plataforma da BMV Global para tokenizar ativos gerados pela conservação da natureza, conhecidos como Unidades de Créditos de Sustentabilidade (UCS), baseadas em uma metodologia desenvolvida pela própria BMV Global e reconhecida na legislação nacional e internacional. A tokenização permite a negociação de créditos de biodiversidade em todo o mundo, facilitando o fracionamento do ativo e a integração em diversos outros serviços, ampliando a capilaridade das UCS.

A partir da tokenização, a plataforma expande o alcance e a escalabilidade da venda de UCS no mercado global, abrangendo não apenas o mercado B2B, mas também o B2C. A expectativa é vender mais de 1 milhão de UCS em 12 meses, movimentando mais de R$ 150 milhões.

Recentemente, Bruno Gagliasso adotou a certificação BMV, incorporando as UCS em sua Pousada Maria Flor, em Fernando de Noronha, PE.

“Eu tive a experiência como usuário da certificação quando adquiri as Unidades de Crédito de Sustentabilidade (UCS) para a minha pousada Maria Flor, em Fernando de Noronha, que tem o Programa Noronha Carbono Zero, em que a meta é neutralizar 100% das emissões de carbono na ilha até 2050. Com o selo BMV, nos tornamos a primeira pousada a neutralizar seu impacto ambiental e nos tornamos carbono neutro. O selo BMV atestou nosso comprometimento com as práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), na proteção e preservação de florestas nativas e nosso investimento na biodiversidade Brasileira”, afirmou Bruno Gagliasso em um comunicado de imprensa.

Itens raros de Kobe Bryant

Bolas de basquete, agasalhos, camisetas e tênis, todos usados nas quadras e autografados pelos astros da NBA, serão exibidos no Pavilhão da Bienal. Tudo isso ao lado do exclusivo anel de ouro e cravejado com dezenas de diamantes oferecido pela NBA a toda equipe pela vitória do campeonato nacional de 2009, ano em que Bryant liderou os Lakers ao título da NBA e, assim, conquistou o seu quarto campeonato na carreira.

A exposição em homenagem à estrela do basquete, que faleceu em um acidente aéreo em 2020, faz parte de um projeto do NFT Brasil com a PelXp, que também inclui 30 mil NFTs únicos de diferentes desenhos e formatos inspirados nos itens de Bryant.

Os NFTs poderão ser comprados durante o evento por RS$ 175. Quem tiver um NFT da coleção poderá concorrer a viagens aos EUA, ingressos para assistir a um jogo do Lakers na NBA e também ao valioso anel comemorativo, de ouro e diamantes, recebido pelo time do Lakers na vitoria no campeonato de 2009 da NBA, além de outros prêmios.

“Essa parceria com a PelXP foi fundamental para que trouxéssemos esses itens exclusivos para o público do evento e principalmente propor essa sinergia que é o phygital, a união entre o físico e o digital, nessa ação do Kobe Bryant” disse Marco Affonseca, organizador do NFT.Brasil.

