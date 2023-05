Exposição internacional de NFTs será realizada em SP, com Bob Burnquist na organização

Nos próximos dias 2, 3 e 4 de junho, a capital paulista sediará sua primeira exposição internacional de tokens não fungíveis (NFTs). O evento NFT.Brasil contará com mais de 150 artistas, 100 palestrantes e 500 obras. Com Bob Burnquist na organização, a expectativa de público é de mais de 30 mil pessoas no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera.

NFTs famosos como CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Moonbirds, Cool Cats, entre outros, estarão expostos no NFT.Brasil. Outros nomes da cena nacional, como Indigenas.Art, coleção de artistas indígenas que usam os NFTs como forma de divulgar e comercializar suas obras, também estarão presentes no evento, que busca posicionar artistas de todo o mundo.

Além da exposição de arte em NFT, o evento busca utilizar a tecnologia como uma “ferramenta disruptiva de expressão ambiental, social e artística”, revela um comunicado de imprensa. O NFT.Brasil também irá “esmiuçar como a nova tecnologia vai impactar o dia a dia das pessoas através de novas formas de autenticação, certificação, acesso e automatização, mais segurança, autonomia, privacidade e agilidade; além de estimular o mercado de NFT local e global, conectando o Brasil aos principais mercados de Web3 do mundo”.

Depois de Bob Burnquist, outros executivos por trás do evento são Marco Affonseca, gestor do MAAC Hub, casa de inovação focada em Web3 e NFT localizada em São Paulo; Edvam Filho, cofundador do NFT.Rio e da Carabela, correalizadora do NFT.Rio e Lucas Santiago, fundador do NFT.Brasil e diretor na Carabela. O skatista também irá lançar oficialmente sua coleção de NFTs em parceria com a Reserva no evento.

"O evento será um grande momento de conexões para quem busca estar por dentro e de quem já está construindo a Web3 no Brasil e no mundo, queremos marcar presença nos calendários internacionais de eventos que acontecem ao redor do mundo", disse Lucas Santiago, fundador do NFT.Brasil.

Ao longo dos três dias de evento, serão realizadas palestras, debates, exibição e venda de obras digitais, experiências sensoriais com artes imersivas e um happy hour com shows.

Serão dois espaços distintos no Pavilhão da Bienal: a Exposição Internacional de NFTs que apresentará a ‘Expo Educativa’ – onde serão apresentados conceitos e cronologia de surgimento da internet as novas ferramentas da Web3; a ‘Expo Artística e Interativa’ – que conta com uma curadoria de mais de 100 artistas nacionais e internacionais e 50 coleções de obras em NFT; a ‘Expo Imersiva’ – espaço com mais de 100 m² para promover uma experiência sensorial com arte imersiva; o ‘Espaço de Gaming VR/AR’, com a descoberta de novas realidades; um espaço dedicado aos expositores; e shows nos happy hours com uma programação musical e intervenções artísticas após a atividades do dia para fortalecer a conexão da comunidade Web3 e networking entre os participantes.

Potencial do mercado de NFTs

“Acreditamos que as novas tecnologias que estão sendo usadas para a construção de uma internet descentralizada sejam capazes de criar novas oportunidades de mercado que ainda não chegaram ao Brasil. Queremos que o evento seja o principal agregador de comunidades e projetos da área, estimulando o protagonismo nacional na cena global e provocar a sociedade brasileira a pensar em futuros desejáveis a partir dessas novas tecnologias”, destaca Edvam Filho.

O mercado de NFTs possui uma capitalização total de mais de US$ 11,3 bilhões, segundo relatório publicado pela Verified Market Research (VMR), que previu ainda uma taxa de crescimento anual composta de 33,7% nos próximos oito anos e que seu valor de mercado total pode subir para US$ 231 bilhões até 2030.

Além disso, o público brasileiro é um dos mais engajados com os NFTs. Uma pesquisa da consultoria Statista aponta o Brasil como o segundo maior mercado de NFTs do mundo. Com 5 milhões de proprietários de NFTs, o país só está atrás da Tailândia, que tem 5,6 milhões.

Ingressos em NFT

Custando R$ 300, os ingressos para o NFT.Brasil já são comercializados no site oficial como NFTs, que além do acesso ao evento presencial e sua versão no metaverso, também se transformarão em uma arte exclusiva e proporcionarão conteúdos exclusivos, brindes e sorteios.

Parte dos ingressos será destinada para comunidades localizadas em São Paulo que fazem parte do G10 Favelas, o maior grupo de favelas do mundo, para proporcionar um ambiente de educação focado em engajar jovens da periferia no mundo da NFT e suas aplicabilidades. Além disso, os organizadores do evento vão reverter parte da receita do evento em investimentos em ações nas favelas do G10.

