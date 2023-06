Nike e EA anunciam parceria para incluir NFTs em jogos de esportes

A Nike, uma das principais empresas na área de itens esportivos, anunciou nesta quinta-feira, 1º, uma parceria que vai permitir a inclusão dos tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) desenvolvidos pela empresa nos games de esportes da Eletronic Arts (EA). Com isso, os jogadores terão acesso aos itens que integram o .SWOOSH.

De acordo com o comunicado divulgado pelas empresas, a parceria busca "visa aprimorar e personalizar a experiência esportiva virtual para fãs de todo o mundo. Esta colaboração reúne dois dos maiores nomes dos mercados de esporte e do entretenimento e levará a novos caminhos para os membros do .SWOOSH.

O .SWOOSH foi lançado pela Nike em novembro do ano passado e é uma plataforma de criação e comercialização de NFTs. Ele é considerado o início do movimento da companhia em direção ao mundo dos NFTs e da Web3. A plataforma busca "empoderar atletas e entregar o futuro do esporte criando uma nova comunidade e experiência digital inclusiva e um lar para as criações virtuais".

O comunicado não explicou quais jogos da EA terão a integração com a plataforma da Nike. Atualmente, o estúdio é responsável por séries de jogos como o FIFA, de futebol, e o Madden, de futebol americano. Também não há uma previsão de quando essa integração ocorrerá.

"A nova parceria da Nike com a EA buscará construir novas experiências imersivas e desbloquear novos níveis de personalização dentro do ecossistema EA SPORTS. Em futuros títulos da EA SPORTS, a EA SPORTS e a Nike planejam disponibilizar criações virtuais .SWOOSH selecionadas, permitindo aos membros e jogadores novas oportunidades únicas de auto-expressão e criatividade por meio do esporte e do estilo", destacaram as empresas.

O gerente-geral do estúdio virtual da Nike, Ron Faris, destacou que as companhias "compartilham um compromisso com a inovação, criatividade e excelência". "Esta parceria nos permitirá desbloquear algumas novas experiências incríveis para nossa comunidade .SWOOSH e a enorme base de fãs da EA SPORTS".

Já Andrea Hopelain, vice-presidente sênior da EA SPORTS, disse que "trabalhando com .SWOOSH, daremos prioridade à criatividade e à autoexpressão dos fãs enquanto eles se conectam, competem e compartilham seu amor pelo esporte".

NFTs da Nike

A plataforma de NFTs da Nike permite que os usuários criem, aprendam, coletem e criem em conjunto objetos virtuais interativos e colecionáveis a partir de referências à marca, incluindo roupas e sapatos. Em janeiro, foi lançado o .SWOOSH Studio, programa para incentivar essas criações.

A ideia da Nike é, ao longo de 2023, "expandir a plataforma convidando uma comunidade diversificada e equitativa e, em seguida, lançar sua primeira coleção digital - moldada por seus membros".

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok