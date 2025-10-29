Empresa aproveita queda da Ethereum e investe R$ 600 milhões na criptomoeda

A empresa BitMine Technologies aproveitou a queda recente no preço do ether para realizar um novo investimento expressivo na criptomoeda. Ao todo, a companhia investiu US$ 113 milhões (R$ 604 milhões, na cotação atual) no ativo, adquirindo 27,3 mil unidades.

A operação ainda não foi confirmada oficialmente pela BitMine, mas a movimentação foi identificada pela empresa de análise de redes blockchain Arkham Intel. De acordo com a investigação, os ativos teriam sido adquiridos a partir da empresa de cripto BitGo.

Na última segunda-feira, 27, a BitMine informou que possuía 3,3 milhões de unidades de ether em sua reserva corporativa, avaliadas em cerca de US$ 13,2 bilhões. O valor consolidou a BitMine como a empresa com a maior reserva de ether em todo o mercado.

Além disso, a empresa conta com a segunda maior reserva corporativa de criptomoedas do mundo. Ela está atrás apenas da reserva bilionária de unidades de bitcoin da Strategy, que foi pioneira nas aquisições de bitcoin e uso da criptomoeda como um ativo de reserva.

Quando anunciou a criação da sua reserva corporativa da criptomoeda, a BitMine informou que seu objetivo seria adquirir até 5% de toda a oferta disponível do ativo. Desde então, a empresa obteve investimentos e capital de nomes de peso no mercado, incluindo a gestora Ark Invest.

O novo movimento de compra também chamou a atenção de investidores por ocorrer exatamente durante um período de queda no preço do ether. A criptomoeda tem tido dificuldade para operar acima dos US$ 4 mil e devolveu parte dos ganhos observados nos últimos meses.

A compra indica que a BitMine aproveitou a queda recente da criptomoeda para comprar o ativo em um preço mais favorável que nas últimas semanas. Além disso, as aquisições vão na direção oposta da adotada por outra grande empresa que criou uma reserva do ativo recentemente.

Na última segunda-feira, a ETHZilla anunciou que decidiu vender parte das suas reservas de ether para adquirir os recursos necessários para uma operação de recompra de ações. Ao todo, a empresa informou que se desfez de US$ 40 milhões em unidades da criptomoeda.

