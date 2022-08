The Merge: tudo sobre a fusão da Ethereum e como você pode se beneficiar disso

Se você conhece ou investe em Ethereum, precisa saber que a rede blockchain que abriga a segunda maior criptomoeda do mundo passará por uma atualização muito importante, conhecida como “The Merge”. Em 15 de setembro, a Ethereum mudará a forma como suas transações são verificadas e o assunto já divide as opiniões de especialistas.

Com isso, será que o preço da crypto vai subir? Vai cair? Qual o impacto da The Merge no mercado e na tecnologia? Confira as respostas para estas perguntas com Gabriel Rubinsteinn, editor do Future of Money:

