Ethereum atinge US$ 10 bilhões em receita mais rápido que Facebook e Microsoft

De acordo com um relatório recente da corretora Caleb & Brown, a Ethereum atingiu mais de US$ 10 bilhões em receita desde o seu lançamento, em 2015. A rede, que é o segundo maior blockchain do mundo, teria atingido a marca através de taxas de transação, superando gigantes da tecnologia como Meta (antigo Facebook) e Microsoft.

Em cerca de 7 anos e meio, a Ethereum chegou à US$ 10 bilhões em receita, enquanto a Meta demorou um pouco mais de 7 anos e meio e a Microsoft, 19 anos.

A Ethereum se destacou no mercado cripto e de tecnologia por conta das possibilidades que oferece aos seus usuários. Sendo a primeira rede de contratos inteligentes, ela ainda lidera no setor, que engloba NFTs, metaverso e finanças descentralizadas (DeFi). De acordo com o relatório, essa pode ter sido uma das causas para o marco de US$ 10 bilhões através de taxas de transação na rede.

Um estudo da VanEck apontou que até 2030, caso a adoção da Ethereum continue, a rede pode chegar a US$ 51 bilhões em receita. Atualmente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) possui pedidos por ETFs de ether à vista e de futuros em sua fila de análise. Uma aprovação como esta, por exemplo, pode ajudar a impulsionar a adoção da criptomoeda nativa da rede Ethereum.

No entanto, a receita da Ethereum caiu mais de 77% em relação ao último ano. Isso teria acontecido por conta de uma desaceleração geral do mercado de criptomoedas. Apesar disso, a Ethereum ainda é a segunda maior rede blockchain do mundo, com valor de mercado em US$ 191 bilhões atualmente.

