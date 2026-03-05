3 sinais de que o bitcoin pode chegar a US$ 80 mil em março

Os touros do bitcoin estão mirando um movimento de volta para US$ 80 mil em março, com pelo menos três indicadores sinalizando aumento no momentum de alta.

Bitcoin invalida padrão gráfico baixista

Na quarta-feira, o preço do BTC mostrou sinais de invalidar o que inicialmente parecia ser uma bandeira de baixa.

O par BTC/USD rompeu a linha de tendência superior do padrão após subir 5,21% para cerca de US$ 71.9 mil. O rompimento veio acompanhado de aumento no volume de negociação, sugerindo maior convicção por trás do rali.

Isso também aumentou as chances de uma reversão de alta a partir de um triângulo simétrico.

Um triângulo simétrico se forma quando o preço registra máximas descendentes e mínimas ascendentes, comprimindo-se em um range cada vez mais estreito.

O padrão se resolve quando o preço rompe uma das linhas de tendência e move-se aproximadamente pela altura máxima do padrão.

No caso do BTC, a faixa mais ampla do triângulo está aproximadamente entre US$ 63 mil e US$ 71 mil–72 mil.

Um movimento medido padrão acima da linha de tendência superior aponta para cerca de US$ 80 mil em março, caso o rompimento se sustente. Esse nível também coincide com a EMA de 100 dias.

O próximo obstáculo para o BTC é a EMA de 50 dias, próxima de US$ 74.4 mil. Uma rejeição nesse nível enfraqueceria o rompimento e aumentaria as chances de um recuo até a EMA de 20 dias, em torno de US$ 68.7 mil.

Gap de futuros da CME

O alvo de US$ 80 mil do triângulo também coincide com um gap não preenchido nos futuros de bitcoin da CME, transformando a região em uma possível zona de atração para os touros.

Um gap da CME ocorre porque os futuros de bitcoin na CME param de negociar durante o fim de semana. Se o preço à vista do bitcoin se move enquanto o mercado de futuros está fechado, ele pode reabrir em um nível diferente, deixando um espaço vazio no gráfico.

Até quarta-feira, esse gap estava localizado na faixa entre US$ 79.660 e US$ 81.210, desde o início de fevereiro.

Nove dos últimos dez gaps da CME foram preenchidos desde agosto de 2025, razão pela qual traders podem enxergar a região entre US$ 79.660 e US$ 81.210 como um alvo prioritário enquanto os preços à vista e futuros se realinham.

Probabilidades de bitcoin a US$ 80 mil

A Polymarket, mercado de previsão baseado em criptomoedas onde usuários negociam contratos sobre eventos do mundo real, mostra uma clara mudança de sentimento otimista para o BTC em março.

Os traders agora atribuem 40% de probabilidade de o bitcoin atingir US$ 80 mil, contra 20% no dia anterior.

O alvo de US$ 75.000 tem convicção ainda maior, com 70% de probabilidade, ante 40% no dia anterior.

Ao mesmo tempo, as probabilidades de o preço do BTC cair para US$ 65 mil ou US$ 60 mil em março estão sendo precificadas como menores do que antes, sugerindo que o mercado está reduzindo as expectativas de queda.

