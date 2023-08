ETF de futuros de ether pode ser aprovado pela SEC nos EUA, dizem fontes

Nesta quarta-feira, 2, sinais de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) possa aprovar um fundo negociado em bolsa (ETF) de futuros de ether no país tomaram conta do mercado, gerando uma onda de solicitações de empresas para oferecerem o produto de investimento.

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é a segunda maior do mundo com valor de mercado de mais de US$ 222 bilhões no momento. Desde o início de 2023, o ether acumula alta de 54% segundo dados do CoinMarketCap.

Ao todo, seis empresas já pleiteiam a possibilidade de oferecer um ETF de futuros de ether nos Estados Unidos. Até o momento, só é possível investir em ETFs de futuros de bitcoin no país. Outros tipos de ETFs, como o ETF de futuros de ether ou mesmo ETFs do mercado à vista, ainda não foram aprovados pela SEC mesmo com gigantes como a BlackRock na fila de solicitações.

Em maio deste ano, fontes chegaram a dizer que a SEC não estaria disposta a aprovar nenhum ETF de futuros de ether no país e que as empresas deveriam interromper seus esforços. No entanto, o cenário aparenta ter mudado.

De acordo com duas fontes do BlockWorks que estão diretamente familiarizadas com o assunto, a SEC indicou sua disponibilidade para considerar a aprovação de tal produto. No entanto, isso não garante a aprovação, acrescentou uma das fontes.

O rumor já foi o suficiente para que seis grandes empresas solicitassem a aprovação de um ETF de futuros de ether nos Estados Unidos. São elas: Volatility Shares, Bitwise, Roundhill, VanEck, ProShares e Grayscale. A ProShares, por exemplo, foi a primeira a ter um ETF de futuros de bitcoin aprovado no país.

“Do ponto de vista do produto, todos os emissores de ETF provavelmente estão pensando que vale a pena o custo do registro, em vez de correr o risco de ficar para trás caso o ETF de ether decole, mesmo na forma de futuros”, disse Henry Jim, analista da Bloomberg Intelligence, no Twitter.

Indícios

Outro indício observado por especialistas é a solicitação da Volatility Shares, que teve recentemente a aprovação para oferecer um ETF de futuros de bitcoin alavancado nos EUA em junho.

“O Volatility Shares obviamente esteve em comunicação direta com a SEC recentemente e parece razoável supor que eles viram ou ouviram algo que indica que um ETF de futuros de éter pode ser possível”, disse Nate Geraci, presidente da The ETF Store, ao BlockWorks.

"Incoerência"

No entanto, a notícia deixou especialistas do mercado cripto perplexos devido a “incoerência” da autarquia norte-americana, que gera polêmicas no país em relação à regulação cripto. A SEC possui diversos processos contra empresas do mercado, como Ripple, Binance e Coinbase.

“A política da SEC sobre ETFs cripto sempre foi aleatória. Agora é completamente incoerente”, disse Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais do grupo de fundos VanEck ao BlockWorks. A VanEck possui ETFs de futuros de bitcoin no país e uma solicitação para o ETF de futuros de ether.

O cenário, no entanto, é otimista para os ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos desde que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, entrou no páreo com uma solicitação para um ETF de bitcoin à vista. Analistas da Bloomberg Intelligence colocam as chances de aprovação em 65%.

