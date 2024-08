ETF de bitcoin da BlackRock "ignora" queda do ativo e mantém investimentos

O bitcoin teve fortes perdas nos últimos dias, chegando a despencar mais de 20% entre a sexta-feira, 2, e a última segunda-feira, 5, mas nem todos os produtos de investimento no ativo seguiram essa tendência de baixa. O ETF de bitcoin da BlackRock, por exemplo, registrou um saldo líquido neutro, igualando saques e aportes, na última segunda-feira.

A informação foi divulgada por Eric Balchunas, analista de ETFs da Bloomberg, em uma publicação no X, antigo Twitter. Ele destacou que "os investidores do fundo acordaram na segunda com uma queda de 14% do bitcoin no fim de semana, depois de lidarem com uma queda de 8% na semana anterior".

"O que eles fizeram? Absolutamente nada. O saldo de fluxo foi de US$ 0 [na segunda-feira]", comentou Balchunas. O analista avaliou que os investidores mostraram solidez em relação aos aportes na criptomoeda, defendendo que os outros investidores do mercado "são sortudos por contar com eles".

Balchunas pontuou que a classe de ETFs de bitcoin como um todo teve um saldo negativo de US$ 168 milhões em saques no mesmo dia, mas que o valor é pequeno, equivalente a 0,3% de todos os ativos sob gestão desses fundos, com perdas concentradas no ETF da Grayscale.



"Dito isso, foi apenas um dia, é possível que teremos mais algumas saídas nesta semana. Eu estava pensando que alguns bilhões seriam sacados, talvez 5%, o que significa que 95% resistiram, o que já seria forte. Até agora, [a posição dos investidores] parece muito mais forte do que isso", avaliou.

O analista da Bloomberg disse ainda que ficou "surpreso" com a resiliência dos investidores dos ETFs de bitcoin, indicando um foco no potencial de longo prazo da criptomoeda. Ao mesmo tempo, ele avaliou que os investidores nativos de criptomoedas acabaram tendo mais "fraqueza", com muitos vendendo seus ativos.

Ele ressaltou ainda que o saldo neutro do ETF da BlackRock "é ainda mais impressionante considerando como as ações tiveram um dia assustador", se referindo às fortes perdas nas bolsas de valores ao redor do mundo no mesmo dia.

Na visão de Balchunas, um cenário como o observado na véspera "era a única coisa que pensei que tornaria os ETFs de bitcoin vulneráveis". Até o momento porém, isso não ocorreu, com o grupo de fundos de investimento na criptomoeda mostrando mais resiliência.