Empresas podem abandonar hierarquia tradicional com blockchain: conheça as DAOs

A sigla em inglês para Organização Autônoma Descentralizada (DAO) ainda pode ser desconhecida para muitos, mas tem o potencial de transformar o futuro organizacional de empresas ao redor do mundo, segundo especialistas.

Nas DAOs, praticamente não existe hierarquia. As decisões são tomadas a partir de votações entre os detentores do token nativo da comunidade. Quem tem mais tokens, geralmente tem maior poder de voto e tudo é feito de forma descentralizada através do blockchain.

Já existem uma série de DAOs ao redor do mundo para os mais diversos propósitos. No entanto, o modelo tem sido debatido por empresas para melhorar seus processos de tomada de decisão, aproveitando a tecnologia para eliminar a centralização e corrupção, por exemplo.

“Ao trazer o blockchain como tecnologia base neste processo, você gera confiança no resultado por garantir transparência de que todas as pessoas que propuseram e votaram possuem a ampla certeza de que não houve corrupção nas decisões e que as ações serão devidamente realizadas”, explicou Tiago Morelli, da Enablers DAO, em entrevista à EXAME.

A Toyota, uma das maiores montadoras de carros do mundo, pode adotar uma solução de suporte DAO no futuro, segundo Sota Watanabe, CEO da Stake Technologies. O executivo anunciou recentemente uma parceria da montadora com a Astar Network, empresa baseada no blockchain Polkadot.

Segundo ele, a Astar estaria trabalhando em uma ferramenta de suporte DAO para empresas. Nos últimos anos, as empresas têm enfrentado o desafio de aumentar a carga de trabalho dos gerentes devido ao aumento da tomada de decisões de negócio e gestão de membros, e por isso surgiu a ideia de desenvolver a ferramenta de suporte DAO, disse Watanabe.

“Quando você traz a possibilidade de que mais pessoas possam ao menos dar um parecer assíncrono através do voto sobre uma decisão, faz com que todos os vieses estejam sendo contemplados sem a necessidade de longos workflows de processos que as corporações geralmente usam, conseguindo obter decisões mais céleres e com corresponsabilidade e coautoria entre os membros”, comentou Tiago Morelli.

“Ainda, quando se trata de decisões sobre o produto B2C, envolver o cliente final nessa governança é de grande valor para acelerar a descoberta e validação de soluções, trazendo, mais do que nunca, o cliente no centro”, acrescentou o especialista.

Entre as vantagens para empresas como a Toyota, estariam a transparência em uma gestão descentralizada. Atualmente, a Toyota tem mais de 330 mil funcionários em todo o mundo, e a melhoria em seu fluxo de trabalho e operações com o uso do blockchain poderia trazer diversas vantagens competitivas entre as montadoras de carros, segundo o executivo.

No universo blockchain, muitas plataformas já funcionam sob o sistema DAO desde o início. Como é o caso do metaverso Decentraland, um dos maiores da atualidade.

Segundo Giovanna Casimiro, a brasileira que é produtora na Decentraland Foundation e responsável pela realização do MVFW e os principais eventos da plataforma, “desde que os primeiros terrenos virtuais foram vendidos, ali se estabeleceu a DAO”, que é 100% descentralizada e dependente apenas da Decentraland Foundation, uma organização sem fins lucrativos, para a criação de conteúdo e projetos que possam impulsionar a adoção da tecnologia.

“É provável que em algum momento, a fundação se dissolva, em um momento em que a plataforma for tão orgânica que marcas e comunidades se sustentem sozinhas e não precisem da fundação para gerar conteúdo”, contou Giovanna, em entrevista à EXAME.

Segundo Tiago Morelli, desafio é o mesmo para todos: desenvolver uma arquitetura de governança que descentralize o que deve ser descentralizado, e centralize o que deve ser centralizado.

