Leilão de Itaú e Frazão tem 39 imóveis com lances a partir de R$ 35 mil

O banco Itaú Unibanco, em parceria com a Frazão Leilões, realiza no próximo dia 23 de maio, às 11h, um leilão de imóveis com lances a partir de R$ 34,9 mil.

Ao todo, serão 39 oportunidades para compra entre asas, apartamentos, terrenos e fazenda. Os empreendimentos estão localizados nas cinco regiões do País.

Oportunidades

O imóvel de menor lance é uma casa na cidade de Luziânia (GO), com 53,76 m² em terreno de 180 m². O lance inicial é de R$ 34,9 mil.

Já na cidade do Rio de Janeiro (RJ), um apartamento de 48 m² tem lance inicial de R$ 39,9 mil. Outro destaque é uma casa na cidade de Ananindeua, no estado do Pará (PA). Sua área construída é de 57,15 m² em um terreno de 200 m², com lance inicial de R$ 52,5 mil.

Na cidade Jarinu, no estado de São Paulo, uma fazenda está entre as oportunidades de negócio oferecidas pelo leilão. O terreno é de 242 mil m² e apresenta benfeitorias como piscina, sauna e dois galpões. O lance inicial é de R$ 1,35 milhão.

Opções no litoral

Entre os destaques no litoral, o leilão destaca um apartamento com 62,715 m² no Guarujá, litoral paulista, cujo lance inicial é de R$ 185,5 mil.

No Nordeste, o destaque é um apartamento de 109,51 m² na cidade de Fortaleza (CE). O lance inicial é de R$ 879 mil.

Como participar do leilão de imóveis?

Os lances já podem ser feitos no site da Frazão Leilões, onde é possível encontrar o edital completo e as informações detalhadas dos lotes.

As condições de pagamento variam de acordo com cada imóvel, sendo à vista com 10% de desconto ou a prazo com financiamento em até 78 meses.