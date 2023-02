‘Veremos blockchain em carros’, diz executivo ao anunciar parceria entre Toyota e Polkadot

Sob o patrocínio da Toyota, um desafio para desenvolvedores terá o principal objetivo de criar ferramentas em blockchain que possam trazer vantagens competitivas para a maior montadora do mundo em carros vendidos.

Abrangendo os mais diversos setores, a intenção do hackathon, como é conhecido este tipo de desafio, é trazer funcionalidades que, se aplicadas pela Toyota, possam gerar mais lucros e agilidade em sua estrutura organizacional. Tudo isso a partir da integração da tecnologia blockchain aos processos da montadora.

O evento tem data marcada para o dia 25 de fevereiro no Japão, país em que surgiu a Toyota. Além disso, o hackathon também conta com o apoio da HAKUHODO KEY3 e HAKUHODO.

A Astar Network, empresa baseada na rede Polkadot, foi a escolhida para o desafio patrocinado pela Toyota. Trata-se da principal parachain da Polkadot no mundo todo. A Astar permite que desenvolvedores criem aplicativos descentralizados (dApps) e oferece um Centro de Incubação para equipes de diferentes formações e focos para impulsionar o crescimento da Polkadot e da Kusama Network. Sua principal função é ajudar empresas a gerenciar suas operações de forma eficiente e autônoma.

“Desnecessário dizer que a Toyota é a maior empresa do Japão e uma das principais empresas internacionais do mundo. Estamos muito entusiasmados por hospedar o hackathon no Astar com a Toyota. Durante o evento, pretendemos desenvolver a primeira ferramenta PoC DAO para os funcionários da Toyota”, disse Sota Watanabe, CEO da Stake Technologies, durante o anúncio da parceria.

“Se uma boa ferramenta for produzida, os funcionários da Toyota interagirão diariamente com produtos na Astar Network. Em algum momento no futuro, acho que veremos integrações de blockchain em carros. Hoje, ainda estamos na fase exploratória, mas muito entusiasmados com as várias possibilidades”, acrescentou o executivo. Este será o primeiro hackathon da Toyota da Web3, nova fase da internet que engloba blockchain, criptomoedas, NFTs, entre outras tecnologias.

A Astar Foundation e a Web3 Foundation patrocinarão o evento com US$ 75 e US$ 25 mil, respectivamente, e o total de US$ 100 mil será utilizado como recompensa para projetos vencedores escolhidos pela Toyota, Astar Foundation, web3 Foundation, Alchemy e HAKUHODO KEY3.

Melhorias na Toyota

Durante o anúncio, Watanabe também comentou sobre o fato da Astar Foundation e a Astar Network estarem trabalhando em uma ferramenta de suporte DAO para empresas. A sigla em inglês para “Organização Autônoma Descentralizada” se refere a organizações baseadas em blockchain onde a tomada de decisões é feita de modo coletivo, ou seja, sem hierarquia, por meio de votos entre os que possuírem determinado token da DAO.

Nos últimos anos, as empresas têm enfrentado o desafio de aumentar a carga de trabalho dos gerentes devido ao aumento da tomada de decisões de negócio e gestão de membros, e por isso surgiu a ideia de desenvolver a ferramenta de suporte DAO, disse Watanabe.

Entre as vantagens para empresas como a Toyota, estariam a transparência em uma gestão descentralizada. Atualmente, a Toyota tem mais de 330 mil funcionários em todo o mundo, e a melhoria em seu fluxo de trabalho e operações com o uso do blockchain poderia trazer diversas vantagens competitivas entre as montadoras de carros, segundo o executivo.

