Ledger diz que roubo milionário veio de chip espião em carteiras de criptomoedas

A fabricante de carteiras físicas de criptomoedas, Ledger, confirmou nesta terça-feira, 13, que a instalação de chips espiões nos seus dispositivos vendidos por uma loja específica do Sudeste Asiático foi o que resultou no roubo estimado em US$ 86 milhões reportado na semana passada.

Em publicação na rede social X (Twitter), o perfil oficial da Ledger informou que todas as perdas relatadas na última sexta-feira, 9, envolve carteiras vendidas pela loja CryptoBilis. “Nós não identificamos drenagens ligadas a carteiras de assinatura de transações compradas em outros lugares. A CryptoBilis confirmou que parou de vender carteiras da Ledger enquanto a investigação continua”, disse a empresa.

De acordo com a Ledger, o chip conseguia ler dados mostrados na tela da carteira que, durante a configuração, exibe a chave de 24 palavras usada para que um usuário acesse a carteira. A partir daí, o chip enviava a chave para os criminosos.

Apesar disso, a empresa afirmou que ainda não conseguiu confirmar o número exato de usuários afetados ou o valor total perdido por eles. O número de US$ 86 milhões, por exemplo, veio de investigadores independentes que analisaram informações em blockchain, mas não é ainda um número oficial.

“Se seus fundos foram drenados e você ainda não entrou em contato conosco, faça-o através do Suporte da Ledger para que possamos incluir seu caso. Também estamos analisando relatos de implantes em outras carteiras e locais. Continuaremos compartilhando informações à medida que a investigação avança”, disse a Ledger.

A empresa também recomenda que seus clientes não façam a configuração inicial de carteiras compradas por meio da CryptoBilis se ainda não fizeram. Se já o fizeram, a companhia pede para que transfiram seus ativos imediatamente para outra carteira para evitar o roubo das criptomoedas.

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