Ledger diz que roubo milionário veio de chip espião em carteiras de criptomoedas

caution sign data unlocking hackers. Malicious software, virus and cybercrime, System warning hacked alert, cyberattack on online network, data breach, risk of website. compromised information concept. (Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15h26.
A fabricante de carteiras físicas de criptomoedas, Ledger, confirmou nesta terça-feira, 13, que a instalação de chips espiões nos seus dispositivos vendidos por uma loja específica do Sudeste Asiático foi o que resultou no roubo estimado em US$ 86 milhões reportado na semana passada.
Em publicação na rede social X (Twitter), o perfil oficial da Ledger informou que todas as perdas relatadas na última sexta-feira, 9, envolve carteiras vendidas pela loja CryptoBilis. “Nós não identificamos drenagens ligadas a carteiras de assinatura de transações compradas em outros lugares. A CryptoBilis confirmou que parou de vender carteiras da Ledger enquanto a investigação continua”, disse a empresa.
De acordo com a Ledger, o chip conseguia ler dados mostrados na tela da carteira que, durante a configuração, exibe a chave de 24 palavras usada para que um usuário acesse a carteira. A partir daí, o chip enviava a chave para os criminosos.
Apesar disso, a empresa afirmou que ainda não conseguiu confirmar o número exato de usuários afetados ou o valor total perdido por eles. O número de US$ 86 milhões, por exemplo, veio de investigadores independentes que analisaram informações em blockchain, mas não é ainda um número oficial.
“Se seus fundos foram drenados e você ainda não entrou em contato conosco, faça-o através do Suporte da Ledger para que possamos incluir seu caso. Também estamos analisando relatos de implantes em outras carteiras e locais. Continuaremos compartilhando informações à medida que a investigação avança”, disse a Ledger.A empresa também recomenda que seus clientes não façam a configuração inicial de carteiras compradas por meio da CryptoBilis se ainda não fizeram. Se já o fizeram, a companhia pede para que transfiram seus ativos imediatamente para outra carteira para evitar o roubo das criptomoedas.
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