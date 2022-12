Empresa cripto falida Celsius vai liberar saques parciais para clientes

A Celsius Network, uma empresa de empréstimos de criptoativos falida, atraiu 30 interessados em arrematar seus vários ativos, incluindo sua plataforma de negociação para investidores de varejo e seus negócios de mineração de criptomoedas.

De acordo com um documento da empresa, mais de 125 partes foram contatadas desde setembro, e 30 licitantes em potencial assinaram acordos de confidencialidade para adquirir os ativos da Celsius. Os acordos são contratos legais usados para proteger informações confidenciais sobre uma empresa ou os termos de licitação normalmente exigidos durante este tipo de negociação.

A Celsius disse que, até agora, recebeu várias propostas para a adquisição de seus ativos sob condições diversas — como a migração de clientes da Celsius para a plataforma do adquirente, juntamente com seus respectivos ativos. A plataforma de empréstimo também revelou que recebeu várias propostas de aquisição de ativos únicos.

Com o prazo de licitação atingido em 12 de dezembro, o leilão dos ativos da Celsius está marcado para 10 de janeiro. Originalmente, ele estava previsto para 15 de dezembro, mas foi remarcado, de acordo com documentos anteriores arquivados pelo gigante de empréstimos com criptoativos

O documento observa que, em 25 de novembro, a empresa detinha criptomoedas avaliadas em aproximadamente US$ 2,6 bilhões. No entanto, mesmo depois deste montante ser combinado com todos os seus ativos não cripto, a Celsius ainda tem um déficit de US$ 1,2 bilhão para saldar todas as suas dívidas.

Suas instalações de mineração de criptoativos em operação se mantiveram bem-sucedidas. A Celsius alega que gerou fluxo de caixa operacional positivo todos os meses deste ano, à medida que continua a implantar mais plataformas de mineração.

Já na terça-feira, 20, o juiz de falências dos EUA Martin Glenn concedeu uma moção apresentada pela Celsius em 1º de setembro, permitindo-lhes reabrir os saques para uma pequena porção de clientes.

Os criptoativos passíveis de saque são apenas aqueles que estavam depositados no Programa de Custódia da Celsius, com valores inferiores a US$ 7.575, e para fundos que foram transferidos dos programas Earn or Borrow para o Programa de Custódia em até 90 dias após o pedido de falência, encaminhado em 13 de julho.

A ordem também se aplica a “Ativos Retidos Inelegíveis”. Os criptoativos incluídos nesta definição serão determinados após reuniões entre a Celsius, o Grupo Ad Hoc de Retenção e o Comitê Oficial de Credores da Celsius.

