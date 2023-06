Empresa aproveita preço do bitcoin e investe R$ 1,6 bilhão na criptomoeda

A empresa de análise de software MicroStrategy, que é a maior detentora institucional de bitcoin, anunciou na última quarta-feira, 28, a aquisição corporativa de 12.333 unidades da criptomoeda, no valor de US$ 347 milhões (R$ 1,6 bilhão, na cotação atual). Após a transação, o saldo total de bitcoin da MicroStrategy aumentou para 152.333 (US$ 4,52 bilhões), com um preço médio de compra de US$ 29.668 por unidade.

O preço médio total de compra está próximo dos valores gastos com a aquisição mais recente pela empresa. As criptomoedas foram compradas entre o período de 27 de abril e 27 de junho, quando o ativo estava em uma forte lateralização entre US$ 26 mil e US$ 29 mil. A compra foi parcialmente financiada com a emissão de novas ações.

Segundo a empresa, "no dia 1º de maio de 2023, a MicroStrategy entrou em um acordo de venda com a Cowen and Company, LLC e a Canaccord Genuity LLC, como agentes de venda, segundo o qual a MicroStrategy pode emitir e vender ações de sua classe A de ações ordinárias, valor nominal de US$ 0,001 por ação, tendo um preço de oferta agregado de até US$ 625 milhões de tempos em tempos através dos agentes".

Em 28 de junho, a MicroStrategy emitiu e vendeu um total de 1.079.170 ações sob o acordo, com uma receita líquida total de US$ 337 milhões. O Cointelegraph relatou anteriormente em 5 de abril que a empresa de software havia adicionado 1.045 bitcoins, equivalente a US$ 29,3 milhões, ao seu balanço patrimonial.

A empresa começou o processo de comprar a criptomoeda quando era liderada por Michael Saylor, que tem sido um defensor ativo do bitcoin e que tem tentando incentivar que outras empresas comecem a adotar a maior criptomoeda do mundo em capitalização de mercado como um ativo estratégico em suas reservas.

A MicroStrategy tem comprado ativamente bitcoin com o uso de financiamento em dinheiro e ações durante momentos de baixa no mercado cripto, e às vezes independentemente de seu preço do bitcoin no momento. No primeiro trimestre de 2023, a empresa relatou que teve seu primeiro trimestre lucrativo desde 2020 devido a um benefício fiscal único.

Alta do bitcoin

A maior criptomoeda do mercado acumula uma valorização de mais de 80% em 2023. A maior parte dessa alta está ligada à mudança de perspectivas sobre o ciclo de alta de juros dos Estados Unidos. No começo do ano, o mercado passou a projetar um ciclo mais suave, com os juros subindo menos, o que beneficiou diferentes classes de ativos.

O bitcoin também foi beneficiado pela falência de bancos regionais nos EUA, que não apenas reforçaram as previsões de um ciclo de juros mais leve no país como deram peso à tese de que a criptomoeda seria uma reserva de valor e alternativa segura para o mercado tradicional.

Já nas últimas semanas, o ativo conseguiu superar um período de lateralização e superou a casa dos US$ 30 mil. O movimento ocorreu devido ao otimismo dos investidores após diversos agentes importantes do mercado - como a BlackRock - anunciarem projetos envolvendo o bitcoin.

