Goldman Sachs vai lançar projetos de tokenização de ativos até o fim de 2024

O banco Goldman Sachs revelou nesta semana que pretende lançar até o fim de 2024 três projetos de tokenização de ativos no mercado. O movimento é o primeiro do tipo pelo gigante do mercado financeiro, que planeja intensificar a adoção e uso da tecnologia blockchain em suas operações.

Mathew McDermott, diretor global de ativos digitais do banco, fez o anúncio sobre os projetos em entrevista à Fortune. Segundo ele, o Goldman Sachs planeja expandir a oferta atual de criptoativos para seus clientes, mas tem como foco principalmente a tokenização de ativos do mundo real.

Entre os tipos de ativos que estão sendo estudados pelo banco para passar pela tokenização, McDermott citou fundos mútuos de investimento e ativos do mercado imobiliário. A ideia é que ao menos um dos três projetos seja lançado no mercado dos Estados Unidos.

Na visão do diretor do Goldman Sachs, o sucesso dos produtos tokenizados dependerá da capacidade das empresas de criar produtos com demanda real dos investidores, o que resultou em um esforço do banco para ter mais contato com seus clientes e entender onde há interesse no segmento.

"Não faz sentido fazer [a tokenização] apenas por fazer. O feedback definitivo que recebemos é que isso é algo que realmente vai mudar a natureza da forma como investimos", destacou McDermott em entrevista à Fortune.

O executivo ressaltou ainda que o lançamento de ETFs de bitcoin nos Estados Unidos resultou em um "momento renovado para os criptoativos", mas que nem todos os executivos do Goldman Sachs compartilham dessa visão. A líder de investimentos do banco afirmou recentemente que ainda não vê cripto como uma classe de investimentos válidas.

McDermott pontuou que o banco adotou uma "perspectiva institucional" sobre o cripto, buscando criar produtos para seus clientes e atuar na criação de outros produtos de investimento no mercado. Segundo ele, a tokenização é uma "parte central" nos planos do banco.

Em 2023, o Goldman Sachs lançou uma plataforma própria que busca facilitar o processo de tokenização de ativos. Os três projetos anunciados pelo executivo estarão ligados à plataforma, mas ele não deu detalhes sobre o escopo e sobre quais ativos serão tokenizados.