Open Finance é confiável? Cresce 33% número de brasileiros que aceitam compartilhar dados bancários Presidente da camara-e.net afirma que mudança da mentalidade do brasileiro sobre compartilhamento consentido de dados estimula a competitividade no ambiente digital

Small business management and accounting. Busy african american young lady owner in apron works with papers, counts costs and profits in interior of modern cafe, cropped, close up, copy space (Prostock-Studio/Getty Images)