NYSE seleciona Securitize para plataforma de valores mobiliários tokenizados 24h

A Bolsa de Nova York (NYSE) assinou um memorando de entendimento (MoU) com a plataforma de tokenização Securitize, como parte de um esforço mais amplo para desenvolver uma infraestrutura de negociação de ações baseada em blockchain para Wall Street.

A Securitize se tornará a primeira agente de transferência digital, permitindo a emissão de ações baseadas em blockchain para ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) na futura plataforma de valores mobiliários tokenizados, a Digital Trading Platform, segundo um anúncio feito na terça-feira pela Intercontinental Exchange (ICE), empresa controladora da NYSE.

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De acordo com o MoU, as empresas planejam desenvolver um programa de agente de transferência digital e padrões para agentes de transferência digital e agentes de tokenização, com foco em requisitos regulatórios, operacionais e tecnológicos para a infraestrutura de valores mobiliários tokenizados.

O anúncio amplia o plano da ICE de 19 de janeiro para uma plataforma de valores mobiliários tokenizados projetada para negociação 24/7, liquidação instantânea, financiamento baseado em stablecoins e liquidação on-chain.

A ICE afirmou que a plataforma planejada foi projetada para suportar tanto ações tokenizadas fungíveis com valores mobiliários emitidos de forma tradicional quanto valores mobiliários emitidos nativamente como tokens digitais, preservando os dividendos e os direitos de governança dos acionistas. Ações tokenizadas são participações de ações de empresas tradicionais emitidas na blockchain, oferecendo aos investidores exposição aos preços das ações com vantagens como acesso 24/7 e propriedade fracionada.

O acordo é mais um sinal de que grandes operadores de bolsas estão construindo infraestrutura de negociação e liquidação baseada em blockchain, mesmo com a estrutura regulatória e de mercado para valores mobiliários públicos tokenizados ainda em desenvolvimento.

A notícia vem após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) dar sinal verde regulatório à proposta piloto da Nasdaq na quinta-feira para apoiar a negociação de versões tokenizadas de ações e valores mobiliários de alto volume.

“À medida que exploramos como a tokenização pode aprimorar os mercados de capitais, é fundamental que a nova infraestrutura seja desenvolvida de forma a preservar a confiança, a transparência e as proteções que os investidores esperam”, disse Lynn Martin, presidente do NYSE Group.

Ações tokenizadas superam US$ 1 bilhão em meio ao aumento da demanda

A demanda dos investidores por ações tokenizadas baseadas em blockchain está crescendo. O valor total das ações tokenizadas ultrapassou US$ 1 bilhão em 10 de março, marcando um avanço significativo para o setor de ativos do mundo real (RWA).

Nos últimos 30 dias, o número de detentores de ações tokenizadas aumentou 16%, chegando a 193.140, enquanto o volume mensal de transferências cresceu 45%, atingindo US$ 2,5 bilhões, segundo dados da RWA.xyz.

Ainda assim, as ações tokenizadas são apenas o sexto maior segmento dos US$ 26 bilhões em valor travado em RWAs tokenizados. A dívida do Tesouro tokenizada ocupa o primeiro lugar, com US$ 11,8 bilhões, e as commodities tokenizadas aparecem em segundo, com mais de US$ 5 bilhões.

Algumas das principais exchanges de criptomoedas também estão correndo para lançar ofertas de ações tokenizadas. A Coinbase lançou contratos futuros perpétuos de ações com negociação 24/7 para traders fora dos Estados Unidos na sexta-feira, oferecendo exposição liquidada em dinheiro a grandes ações e índices dos EUA, incluindo Apple e Nvidia.

As exchanges de criptomoedas Binance e Kraken também lançaram negociação de futuros perpétuos tokenizados para traders fora dos Estados Unidos, juntamente com diversas outras plataformas offshore.

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