NYSE seleciona Securitize para plataforma de valores mobiliários tokenizados 24h

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: The New York Stock Exchange (NYSE) stands in lower Manhattan on November 18, 2025 in New York City. The Dow was down nearly 500 points in morning trading as investors became increasingly concerned about AI stocks and the potential for a bubble. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Agência de notícias
Publicado em 25 de março de 2026 às 12h00.
A Bolsa de Nova York (NYSE) assinou um memorando de entendimento (MoU) com a plataforma de tokenização Securitize, como parte de um esforço mais amplo para desenvolver uma infraestrutura de negociação de ações baseada em blockchain para Wall Street.
A Securitize se tornará a primeira agente de transferência digital, permitindo a emissão de ações baseadas em blockchain para ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) na futura plataforma de valores mobiliários tokenizados, a Digital Trading Platform, segundo um anúncio feito na terça-feira pela Intercontinental Exchange (ICE), empresa controladora da NYSE.
De acordo com o MoU, as empresas planejam desenvolver um programa de agente de transferência digital e padrões para agentes de transferência digital e agentes de tokenização, com foco em requisitos regulatórios, operacionais e tecnológicos para a infraestrutura de valores mobiliários tokenizados.
O anúncio amplia o plano da ICE de 19 de janeiro para uma plataforma de valores mobiliários tokenizados projetada para negociação 24/7, liquidação instantânea, financiamento baseado em stablecoins e liquidação on-chain.
A ICE afirmou que a plataforma planejada foi projetada para suportar tanto ações tokenizadas fungíveis com valores mobiliários emitidos de forma tradicional quanto valores mobiliários emitidos nativamente como tokens digitais, preservando os dividendos e os direitos de governança dos acionistas. Ações tokenizadas são participações de ações de empresas tradicionais emitidas na blockchain, oferecendo aos investidores exposição aos preços das ações com vantagens como acesso 24/7 e propriedade fracionada.
O acordo é mais um sinal de que grandes operadores de bolsas estão construindo infraestrutura de negociação e liquidação baseada em blockchain, mesmo com a estrutura regulatória e de mercado para valores mobiliários públicos tokenizados ainda em desenvolvimento.
A notícia vem após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) dar sinal verde regulatório à proposta piloto da Nasdaq na quinta-feira para apoiar a negociação de versões tokenizadas de ações e valores mobiliários de alto volume.
“À medida que exploramos como a tokenização pode aprimorar os mercados de capitais, é fundamental que a nova infraestrutura seja desenvolvida de forma a preservar a confiança, a transparência e as proteções que os investidores esperam”, disse Lynn Martin, presidente do NYSE Group.
Ações tokenizadas superam US$ 1 bilhão em meio ao aumento da demanda
A demanda dos investidores por ações tokenizadas baseadas em blockchain está crescendo. O valor total das ações tokenizadas ultrapassou US$ 1 bilhão em 10 de março, marcando um avanço significativo para o setor de ativos do mundo real (RWA).
Nos últimos 30 dias, o número de detentores de ações tokenizadas aumentou 16%, chegando a 193.140, enquanto o volume mensal de transferências cresceu 45%, atingindo US$ 2,5 bilhões, segundo dados da RWA.xyz.
Ainda assim, as ações tokenizadas são apenas o sexto maior segmento dos US$ 26 bilhões em valor travado em RWAs tokenizados. A dívida do Tesouro tokenizada ocupa o primeiro lugar, com US$ 11,8 bilhões, e as commodities tokenizadas aparecem em segundo, com mais de US$ 5 bilhões.
Algumas das principais exchanges de criptomoedas também estão correndo para lançar ofertas de ações tokenizadas. A Coinbase lançou contratos futuros perpétuos de ações com negociação 24/7 para traders fora dos Estados Unidos na sexta-feira, oferecendo exposição liquidada em dinheiro a grandes ações e índices dos EUA, incluindo Apple e Nvidia.
As exchanges de criptomoedas Binance e Kraken também lançaram negociação de futuros perpétuos tokenizados para traders fora dos Estados Unidos, juntamente com diversas outras plataformas offshore.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok