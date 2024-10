Em rápida recuperação, bitcoin ultrapassa US$ 68 mil e se aproxima de recorde

Nesta sexta-feira, 25, o bitcoin se aproxima de um encerramento de semana útil bastante positivo. Ainda negociada “no verde”, a principal criptomoeda do mercado movimentou mais de US$ 30 bilhões nas últimas 24 horas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.003, com alta de 0,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O suporte de US$ 66 mil foi uma zona de muita demanda e absorção de toda a oferta jogada no mercado. Mostra uma região de bastante interesse de compra”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

Máxima histórica à vista?

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado está cada vez mais próxima de sua máxima histórica de 2021, em US$ 69 mil dólares. Em março deste ano, o bitcoin renovou sua máxima histórica para US$ 73 mil.

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, o bitcoin pode atingir uma nova máxima histórica em breve.

Um investidor institucional também acredita em novas máximas do bitcoin. Para isso, a Derive, corretora descentralizada de criptomoedas, movimentou R$ 141 milhões em uma “aposta” de que o bitcoin deve chegar a US$ 80 mil.

