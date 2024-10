Bitcoin a US$ 80 mil? Investidor movimenta R$ 141 milhões com "aposta" em preço da criptomoeda

Os investidores deram novos sinais ao longo desta semana de que acreditam que o bitcoin pode bater um novo recorde de preço ainda neste ano. E um dos que mais chamaram a atenção do mercado foi um investimento de US$ 25 milhões (R$ 141 milhões, na cotação atual) concentrados em uma projeção do preço do ativo em US$ 80 mil.

O investimento foi realizado na Derive, uma corretora descentralizada de derivativos, e é até o momento o maior realizado de uma vez por um único investidor na exchange. Em uma publicação a corretora informou que o investimento veio de uma instituição, sem identificá-la.

Ao todo, a instituição adquiriu três tipos de contratos de preço do bitcoin diferentes. Ela adquiriu 100 opções de preço com vencimento em 29 de novembro e com o valor da criptomoeda em US$ 70 mil, 200 em US% 80 mil e 100 em US$ 50 mil.

A estratégia é comum em investimentos em preços futuros de ativos e leva em conta um cenário mais otimista, em que o ativo bateria seu recorde de preço, um mais pessimista, em que ele poderia despencar e ter forte desvalorização, e um mais cauteloso, que espera uma leve alta de preço, mas sem um novo recorde.

No momento, o preço máximo atingido pelo bitcoin no mercado à vista é de US$ 73,8 mil. Na prática, os contratos foram adquiridos levando em conta a cotação atual da criptomoeda, na casa dos US$ 66 mil. Caso o ativo chegue aos US$ 70 mil ou aos US$ 80 mil, o investidor teria um lucro com essa diferença.

E o movimento individual também está em linha com um comportamento mais disseminado entre investidores. No início deste mês, a corretora centralizada de derivativos Deribit, a maior do mercado, apontava que a projeção mais comum entre investidores era de que o ativo chegaria a US$ 100 mil até o fim do ano.

Ao todo, a exchange registrou quase US$ 1 bilhão em investimentos nessa opção de preço, que se tornou a mais popular entre investidores.

A Deribit negocia cada opção de preço de bitcoin equivalendo a 1 unidade da criptomoeda. Na prática, o nível registrado significa que investidores estão comprando opções que envolvem a projeção de que a criptomoeda vai chegar ao valor de US$ 100 mil, o que representaria um novo recorde de preço.