Em queda, bitcoin pode chegar a US$ 45 mil até o final de agosto, diz especialista

Nesta sexta-feira, 16, o bitcoin e as principais criptomoedas se encaminham para um encerramento de semana negociados no vermelho. Os ativos devolvem parte dos ganhos que tiveram de uma recuperação após a queda generalizada do mercado com o fim do “carry trade” japonês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 58.188, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos 30 dias, a principal criptomoeda do mercado acumula queda de quase 8%.

“O fato do bitcoin romper um triângulo para baixo enquanto o S&P 500 entregou fortes altas após dados positivos relacionados aos pedidos de seguro-desemprego, traz um cenário negativo para as criptos, mostra que a entrada de dinheiro no mercado não está sendo suficiente para absorver a oferta disponível [nas criptos]. Caso o preço não se mantenha acima de US$ 54 mil essa semana, podemos buscar os US$ 45 mil até o final do mês”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Outras criptomoedas despencam

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, apresenta queda similar ao bitcoin nas últimas 24 horas. Cotado a US$ 2.588, o ether caiu 2,6%, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, nos últimos 30 dias, a criptomoeda acumula queda muito mais expressiva, em 23,5%.

Entre as 20 maiores criptomoedas do mundo em valor de mercado, a NEAR lidera nas quedas das últimas 24 horas, despencando 7,2%.

