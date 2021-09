Elon Musk publica foto de seu cachorro no Twitter e criptomoeda dispara

O CEO da Tesla, Elon Musk voltou a movimentar o mercado de criptoativos nesta segunda-feira, 13. E tudo começou quando ele publicou a foto do seu novo cachorro e fez o preço de uma criptomoeda saltar 3.000% em poucas horas.

Parece piada, mas é o que de fato aconteceu: quando publicou, no Twitter, uma foto do seu novo animal de estimação, um cachorro da raça Shiba Inu - o mesmo que deu origem ao meme Doge e à criptomoeda dogecoin, Musk afirmou que o nome do pet era “Floki” - o mesmo de uma outra criptomoeda-meme, a Floki Inu, cujo preço saltou quase 30 vezes após a publicação do bilionário.

Por mais que não seja possível dizer que o movimento da criptomoeda está ligado apenas à publicação do bilionário, esta não é a primeira vez que Elon Musk é relacionado a fortes movimentos de alta no mercado de criptoativos, principalmente quando o assunto são as criptomoedas-meme inspiradas na imagem da raça Shiba Inu.

Durante boa parte de 2020 e também de 2021, o CEO da Tesla mencionou a dogecoin dezenas de vezes em seu Twitter, por meio de publicações e referências à criptomoeda em fotos de seu perfil, que geraram uma série de disparadas no preço do criptoativo. Além disso, em maio deste ano, o bilionário anunciou a DOGE-1, a primeira missão espacial paga integralmente com uma criptomoeda, a dogecoin.