Elon Musk volta a citar Dogecoin no Twitter e criptomoeda dispara 70%

Elon Musk voltou a movimentar o mercado de criptoativos nesta quinta-feira, 4, e mais uma vez por causa de seus comentários no Twitter. Depois de publicar sobre a Dogecoin nesta manhã, fez o preço da criptomoeda disparar 70%. Os comentários do homem mais rico do mundo, entretanto, têm um certo tom de ironia, já que o ativo digital é inspirado na cultura de memes da internet.

Primeiro, o CEO da Tesla publicou um tweet com a imagem de um foguete se aproximando da lua. Ele mesmo replicou a mensagem, dizendo apenas "Doge". Pouco depois, publicou uma montagem da emblemática cena do filme "Rei Leão", porém com o seu rosto e a do cachorro Shiba, símbolo da criptomoeda. Na legenda, escreveu: "De nada". Na sequência, mais um tweet: "Doge é a criptomoeda do povo".

Com mais de 45 milhões de seguidores, Elon Musk provocou uma reação imediata no preço do ativo digital, que na semana passada foi alvo de mobilização nas redes sociais e viu seu preço disparar mais de 1.000% antes de desvalorizar 50% pouco depois. Menos de 5 minutos após a primeira mensagem, o preço do ativo digital já tinha subido 25%.

Na noite da última quarta-feira, a Dogecoin era negociada a US$ 0,032. Depois das mensagens de Elon Musk, chegou a US$ 0,053. No momento, a cotação está próximo da máxima do dia, em US$0,051. A Dogecoin tem valor de mercado de 6,6 bilhões de dólares.

Não é só no mercado cripto que Elon Musk tem protagonizado movimentações de investidores. Recentemente, as ações de empresas como GameStop, Etsy e CD Projekt também subiram após seus comentários no Twitter. A maioria delas estavam com enormes posições vendidas a descoberto, algo que Elon Musk já criticou dezenas de vezes, inclusive sugerindo que esse tipo de operação fosse proibida.

Em seu tweet mais recente, ele publicou: "Eu me tornei um meme, o destruidor de shorts", disse, em referência a quem opera vendido no mercado de derivativos.

A Dogecoin, aliás, é uma criptomoeda criada em 2013 e baseada na cultura dos memes, que tem esse tipo de sátira na sua essência, e leva o meme "doge", famoso na época de sua criação, tanto no nome quanto no logo. Em entrevista recente, Elon Musk chegou a dizer que a "Dogecoin foi criada a partir de uma piada, para tirar sarro das criptomoedas, obviamente, mas o destino ama a ironia". Falou, também, que suas interações sobre a criptomoeda são piadas, mas vê com otimismo o futuro do mercado cripto.