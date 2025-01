El Salvador quer comprar unidades de bitcoin que serão vendidas pelos EUA

O presidente de El Salvador Nayib Bukele afirmou que está interessado em comprar as unidades de bitcoin do governo dos Estados Unidos. O político falou sobre o tema após a Justiça norte-americana aprovar a venda das criptomoedas que foram apreendidas no caso da Silk Road.

Ao todo, as autoridades precisarão vender 69.370 unidades da criptomoeda, cerca de US$ 6,7 bilhões (R$ 39 bilhões, na cotação atual). Elas foram apreendidos da Silk Road, notória por atividades ilícitas. No entanto, uma quantidade substancial do ativo entrando no mercado de uma vez pode causar volatilidade nos preços.

Por outro lado, a desvalorizações pelo aumento de oferta também podem criar oportunidades de compra para investidores experientes.

É exatamente isso que o presidente Bukele, de El Salvador, parece estar antecipando. Ele acredita que, com o aumento da oferta de bitcoin no mercado, os preços podem cair, permitindo que seu governo compre mais bitcoins a um preço mais baixo.

"Talvez todos tenhamos a chance de comprar bitcoin com desconto", escreveu Bukele no X, antigo Twitter, ao repostar a notícia sobre a venda de bitcoin dos Estados Unidos.

El Salvador tem comprado unidades da criptomoeda regularmente em 2025, mantendo suas aquisições diárias do ativo. Conforme os dados mais recentes, El Salvador comprou mais de 18 unidades na semana passada por US$ 1,71 milhão, incluindo 11 unidades apenas em 9 de janeiro.

Bitcoin e El Salvador

Desde 2021, El Salvador tem sido um grande defensor do bitcoin, até mesmo tornando-o moeda legal no país. A nação tem aumentado suas reservas de bitcoin de forma constante, com suas atuais posses totalizando 6.022 unidades, o equivalente a cerca de US$ 557 milhões.

O presidente Bukele deixou claro que o objetivo de El Salvador é continuar adquirindo mais bitcoins, especialmente em momentos em que o mercado apresenta oportunidades de compras com desconto.

Por outro lado, no mês passado, El Salvador alterou sua lei sobre a criptomoeda. As mudanças foram feitas como parte de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para uma linha de crédito de US$ 1,4 bilhão.

El Salvador afirmou que tornará a aceitação de bitcoin voluntária em vez de obrigatória para os comerciantes. A mudança foi feita porque o FMI estava preocupado com a volatilidade do preço da criptomoeda.

*Matéria original por Aline Fernandes do BeinCrypto, portal parceiro da EXAME