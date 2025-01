Bitcoin despenca após governo dos EUA obter autorização para vender US$ 6,5 bilhões na criptomoeda

O bitcoin e as principais criptomoedas já vinham em um movimento de correção nos últimos dias, que virou um “banho de sangue” após o governo dos Estados Unidos obter autorização para vender US$ 6,5 bilhões em bitcoin poucos dias antes da aguardada posse de Donald Trump.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.829, com queda de quase 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A queda apagou completamente os ganhos da maior criptomoeda do mundo em 2025, a colocando em saldo negativo de 1,7% desde o início do ano.

Além do bitcoin, outras criptomoedas também despencaram. Entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado, Dogecoin e Cardano foram as que mais caíram, despencando 8,5% e 9,5%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

Apesar da notícia ter gerado preocupação no mercado, Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, afirmou que o momento é diferente de outras liquidações, como a do governo da Alemanha no ano passado. Além disso, pode se tratar de uma boa oportunidade de compra para o longo prazo:

“Quando o governo da Alemanha vendeu bitcoin no ano passado, era um outro momento de mercado. Tínhamos muito mais incerteza no lado regulatório para cripto do que temos agora. Tínhamos incerteza se o Donald Trump seria eleito nos Estados Unidos e a gente teria uma política pró-cripto, agora temos clareza quanto a isso. E quanto ao bitcoin, a narrativa se fortaleceu”, disse ele no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 9.

“A venda desses bitcoins é o que a gente considera como o maior evento de ‘overhand’ do mercado cripto como um todo. Se isso ainda não foi vendido e for ser vendido nos próximos dias, a partir do momento que essas vendas forem estancadas, vai propiciar um momento de compra muito bom para o longo prazo. Não só para o bitcoin como para vários outros ativos”, disse ele no programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“Foi assim com outras entidades vendendo esses ativos no passado, foi assim com a Alemanha que vendeu bitcoin a um preço médio de US$ 54 mil e agora o ativo está sendo negociado por US$ 93.600. É bem claro o que acontece, o mercado sofre um pouco no curto prazo mas no longo prazo quando a gente pensa no fundamento de toda essa classe de ativos acho até que some um pouco essa preocupação, principalmente porque vai tirar toda essa concentração de bitcoin nas mãos de uma única pessoa”, concluiu.

