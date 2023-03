'Didicoverso': Adriano Imperador entra no metaverso em parceria com startup brasileira

O astro do futebol Adriano Imperador decidiu entrar no metaverso com o lançamento do "Didicoverso", um ambiente de realidade virtual que vai oferecer sorteios, jogos e itens colecionáveis para os fãs do atleta. A iniciativa faz parte de uma parceria com a startup brasileira DUX, uma das maiores do segmento na América Latina.

De acordo com a empresa, o projeto contará com "experiências imersivas e únicas" desenvolvidas para atrair a atual comunidade de seguidores e fãs do jogador para o ambiente virtual. Adriano se aposentou em 2016, mas ficou conhecido por jogar em times como o Inter de Milão, o Flamengo e o Corinthians, além da Seleção Brasileira.

A DUX classifica o metaverso como um esforço do jogador para "manter antigos admiradores e atrair a geração Z". A divulgação da iniciativa vai incluir o sorteio de camisas oficiais autografadas por Adriano e outras ações promocionais nas redes sociais do atleta, que acumula mais de 10 milhões de seguidores.

Renata Battaglia, empresária do jogador, conta que o metaverso "é muito importante para o Adriano, porque vai intensificar ainda mais a conexão com os fãs. É uma forma especial e inovadora de se aproximar deles, principalmente dos mais jovens, que estão conhecendo a história do futebol agora".

Startup especializada na criação de metaversos, a DUX lançou uma plataforma que permite desenvolver ambientações em realidade virtual, incluindo NFTs, tokenização de comunidades e remuneração de usuários depois de certas interações. A participação nos jogos e quizzes do "Didicoverso", por exemplo, renderão recompensas para os usuários.

Projetos no metaverso

O CEO e fundador da DUX Luiz Octávio Gonçalves Neto afirma que a parceria com Adriano "é uma grande oportunidade de embarcar mais brasileiros na Web3. Nosso país ainda é muito carente no que tange ao conhecimento das últimas inovações. Dentro do Didicoverso, mostramos que a Web3 não é mágica, é tecnologia, e pode ser muito mais simples e divertida do que parece".

A expectativa é que o metaverso ganhe seus primeiros NFTs colecionáveis em abril, com figurinhas especiais inspiradas nas vendidas para os álbuns da Copa do Mundo. A ideia também é atrair patrocinadores e parceiros para o projeto, que terão "uma importante participação".

Em maio de 2022, a DUX recebeu um aporte da Animoca Brands, empresa dona do The Sandbox, um dos mais famosos metaversos do mundo. Fundada em 2021, a startup se autodenomina uma "comunidade de criptojogos", atuando no investimento e pesquisa de jogos em blockchain.

