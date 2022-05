Startup brasileira é a primeira a receber aporte da Animoca Brands no país

A Dux, startup brasileira de jogos no blockchain, anunciou nesta terça-feira, 3, que recebeu o primeiro investimento em uma empresa brasileira feito pela Animoca Brands, famosa por investir em projetos como o jogo play-to-earn Axie Infinity, a plataforma de NFTs OpenSea e a Dapper Labs, responsável pelos NFTs de cards colecionáveis da NBA Top Shot. Além disso, outros R$ 7 milhões foram captados com a Old Fashion Research, fundo de investimento em blockchain multiestratégia fundado por ex-executivos da Binance. Com o dinheiro, a empresa tem como objetivo desenvolver novas tecnologias e realizar a expansão dos negócios que já possui.

Fundada em 2021, a Dux se autodenomina uma comunidade de criptojogos, atuando nos segmentos de investimento, pesquisa e educação para jogos no blockchain. Na América Latina, a startup tem o maior programa de bolsas de estudo de Axie Infinity, com mais de US$ 1 milhão investido em 5 mil personagens Axies. O mesmo acontece no jogo Star Atlas, com mais US$ 700 mil investidos. As bolsas de estudo servem como uma forma de incentivo para jogadores que não possuem condições financeiras de comprar os NFTs do jogo.

"A comunidade conecta investidores, que não têm tempo para jogar, e jogadores, que não têm dinheiro para investir, de todos os lugares, sendo uma das formas mais eficientes de organizar e treinar jogadores para um game específico e de administrar e gerenciar ativos digitais com eficiência, maximizando a performance e os rendimentos de todo o time”, explica o CEO da empresa, Luiz Octavio Gonçalves Neto

Para o CEO, os investimentos mostram que a empresa está indo para o caminho certo: “Tudo isso é uma prova do trabalho que estamos desenvolvendo. Pouco mais de um ano atrás, começamos com um trabalho de curadoria de notícias do mundo cripto para, hoje, nos tornarmos o primeiro investimento da Old Fashion Research na América Latina e também um dos primeiros da Animoca Brands no mercado latinoamericano. Ter esse respaldo de mercado é muito importante para nós, pois permite nos tornar uma guilda cada vez mais forte e organizada, o que é uma vantagem para os nossos jogadores também”.

A própria Animoca teria captado investimentos no início do ano, com o segundo maior fundo de private equity do mundo, o KKR. Segundo informações da Bloomberg, isso avaliou a empresa em US$ 5 bilhões. A Animoca já tem entre seus investidores George Soros — um dos maiores investidores do mundo — e a os gêmeos Winklevoss, cofundadores da corretora Gemini, que entraram em uma rodada feita em janeiro, que recebeu US$ 359 milhões. Com o eventual a aporte do KKR, a captação total passaria de US$ 500 milhões.

