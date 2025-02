CVM aprova lançamento do 1º ETF de XRP do Brasil, que sai à frente dos EUA

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) aprovou na última terça-feira, 18, o lançamento do primeiro ETF de XRP do Brasil. O fundo também é um dos primeiros de preço à vista da criptomoeda no mundo, o que coloca o mercado brasileiro à frente de outros países, incluindo os Estados Unidos.

O pedido aprovado foi submetido pela gestora Hashdex, famosa por ter lançado o primeiro ETF de criptomoedas do Brasil, em 2021. A administração do fundo será realizado pela Genial Investimentos e o ETF terá o nome HASHDEX NASDAQ XRP, sem ticker definido até o momento.

À EXAME, a Hashdex confirmou a aprovação do pedido e informou que ainda não há uma data para a estreia do ETF de XRP na Bolsa de Valores. No momento, o fundo está na fase pré-operacional, em que o foco é atrair investidores para a formação do patrimônio inicial.

A aprovação pela CVM ocorre enquanto os investidores monitoram o andamento de pedidos de lançamento de ETFs de XRP nos Estados Unidos. Nesta semana, a SEC, equivalente à CVM dos EUA, reconheceu oficialmente duas solicitações, da 21Shares e da Bitwise, dando início ao processo de análise.

A expectativa é que a análise de estenda pelos próximos meses, mas uma aprovação e lançamento em 2025 é vista como provável. As chances de aprovação desses ETFs aumentaram com a troca no comando da SEC devido ao início do novo governo Trump, mais favorável às criptomoedas.

Mesmo assim, a Bloomberg considera que outros ativos, como a Solana e a litecoin, devem ganhar ETFs antes do XRP. O motivo é que a criptomoeda ainda é classificada pela SEC como valor mobiliário, o que impossibilita a aprovação dos fundos enquanto a classificação não for alterada.

A aprovação de um ETF de cripto antes dos Estados Unidos não é novidade por parte da CVM. O regulador aprovou o lançamento de ETFs de bitcoin, ether e multiativos anos antes da SEC. Em 2024, o Brasil também ganhou fundos de investimento em Solana, que ainda não existem no mercado norte-americano.

O primeiro ETF de Solana do Brasil foi aprovado em agosto de 2024 e também foi o primeiro do continente americano. O fundo foi lançado pela gestora QR Asset. No mesmo mês, a CVM também aprovou um segundo ETF de Solana, dessa vez proposto pela Hashdex em parceria com o BTG Pactual.

