Bitcoin está em "condição letárgica", com menor volatilidade desde eleições nos EUA

A empresa de análises K33 Research afirmou em um relatório divulgado na última terça-feira, 18, que o bitcoin está em uma "condição letárgica" que não era observada no mercado desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos, em novembro. Com isso, a criptomoeda enfrenta uma lateralidade de preço e baixa volatilidade.

Os analistas da K33 pontuam que o "regime de baixa volatilidade" da criptomoeda reflete um volume de negociação no pior nível em meses. Eles atribuem o cenário a incertezas de curto prazo que têm gerado uma aversão a riscos entre investidores, prejudicando o ativo.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

"As métricas do bitcoin estão suavizando em todas as partes do mercado. Volume, lucro, opções e fluxos de ETFs estão se movendo para níveis que não eram observados desde as eleições nos EUA. Junto com essas condições letárgicas, a volatilidade atingiu o menor nível em meses", afirmam.

A K33 ressalta que, no momento, 37 das 100 maiores empresas dos Estados Unidos com ações negociadas em bolsas possuem uma volatilidade de 30 dias maior que a criptomoeda. Esse cenário não era observado no mercado desde outubro de 2023. Mas a empresa também mostrou otimismo.

A avaliação dos analistas é que momentos de baixa volatilidade no preço do bitcoin"raramente duram muito", e que investidores precisam se preparar para uma rápida mudança de cenário. Para isso, porém, a aversão a riscos precisará diminuir no curto prazo.

"Um sentimento em geral avesso a riscos sugere que os investidores estão se preparando para uma baixa volatilidade, enquanto níveis moderados de alavancagem indicam riscos menores de possíveis ondas de liquidação", pontua a K33 no relatório.

Na visão da K33, o momento é de cautela: "Considerando a atual incerteza no mercado, nós recomendamos cuidado até que uma direção clara sobre o preço do bitcoin comece a aparecer". No momento, porém, ainda não há uma previsão de quando isso vai ocorrer.

A K33 ressaltou, ainda, que a tendência de longo prazo para o bitcoin e outras criptomoedas segue positiva, reforçada pela postura pró-cripto adotada pelo governo Trump e por potenciais novidades no mercado norte-americano que tendem a beneficiar as criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok