Criptomoedas surfam em onda da inteligência artificial e sobem mais de 300% em 2023

O segmento de criptomoedas ligadas a projetos de inteligência artificial e big data tem um dos melhores desempenhos do mercado cripto em 2023. Dados divulgados pela plataforma CoinMarketCap mostram que os tokens que formam esse grupo acumulam uma valorização de 374,19% neste ano, ocupando a segunda colocação entre os 10 segmentos com maiores ganhos.

O levantamento aponta que, atualmente, existem 89 criptomoedas no mercado que estão ligadas à inteligência artificial. Juntas, elas somam uma capitalização de mercado de US$ 4,6 bilhões e um volume diário negociado de US$ 460 milhões. Apenas em 2023, 61 novos tokens foram lançados para investimento.

A performance desse grupo perde apenas para a das criptos ligadas a realidade aumentada e realidade virtual. Os 21 tokens que formam esse segmento acumulam ganhos de 704,19% em 2023, com um market cap de US$ 1 bilhão e volume diário negociado de US$ 118 millhões.

Para o CoinMarketCap, as criptomoedas de realidade virtual e aumentada e de inteligência artificial estão "liderando as discussões no mercado", apoiadas pela popularidade das tecnologias. Projetos com uso de IA têm aumentado cada vez mais e atraído quantias significativas de capital, apoiados na popularidade de ferramentas como o ChatGPT.

A lista do CoinMarketCap inclui ainda os segmentos de criptomoedas de armazenamento (148,67%), derivativos (86,4%), jogos (74,64%), interoperabilidade (57,74%), do ecossistema Ethereum (55,57%), de colecionáveis e NFTs (54,07%) e de computação distribuída (51,57%).

Desempenho de cada segmento

O levantamento afirma que projetos consolidados de infraestrutura cripto e finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) conseguiram uma "forte recuperação" em 2023. Além disso, junto com os segmentos de inteligência artificial e realidade virtual e aumentada, eles têm conseguido uma performance com "crescimento notável" mesmo em meio a um mercado "desafiador".

Entre os segmentos de criptomoedas, o de memes foi o que mais ganhou novos tokens, totalizando 260 novos projetos lançados no mercado, com o CoinMarketCap destacando a atenção gerada pela nova criptomoeda meme Pepe. A segunda colocação ficou com o segmento de inteligência artificial e big data, seguido pelo de DeFi, que contou com 47 novos lançamentos.

O CoinMarketCap também informou quais setores obtiveram mais visualizações por usuários em sua plataforma, uma forma de medir o interesse nos projetos. O setor de Memes liderou, seguido pelo de DeFi, colecionáveis e NFTs, metaverso, contratos inteligentes e inteligência artificial.

"O segmento de IA e big data é um novo participante dos segmentos mais vistos em 2023. Após o lançamento do ChatGPT da OpenAI, a narrativa da IA ​​decolou no primeiro trimestre de 2023. Em junho, houve um ressurgimento do interesse em tokens relacionados à IA", destacou a empresa.

Já entre as 10 criptomoedas que mais valorizaram em 2023, duas estão ligadas a inteligência artificial: a SingularityNET, com ganho de 420,13%, e a Render, que subiu 403,86%. O token que mais valorizou foi o Pendle, que teve alta de 1.709% e faz parte do ecossistema do blockchain Arbitrum.

